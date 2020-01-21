此内容发布于2020年1月21日 下午11:50

（法新社台北22日电） 针对武汉肺炎疫情，总统蔡英文今天上午发表敞厅谈话，总统说，希望中国能够善尽国际责任，让疫情公开透明，并与台湾充分共享疫情资讯；呼吁WHO不应因为政治的因素排除台湾，WHO要有台湾参与的空间。

中央流行疫情指挥中心21日晚间证实，有一名台湾女性自中国大陆返台后检验出2019新型冠状病毒，这是中国大陆武汉肺炎疫情扩散以来，第一起移入台湾的病例。

武汉肺炎来势汹汹，总统上午发表敞厅谈话，曾任卫生署长的副总统陈建仁陪同。

总统说，国人有咳嗽、慢性疾病患者、或是前往医院，请配戴一般口罩，不需要抢购口罩。

总统表示，上午已经召开国安高层会议听取疫情简报，交通部已经将旅游警示提高，向旅游业者确定武汉旅游团暂停出团，并暂停武汉旅游团来台。

总统说，春节期间国人不用惊慌，维持正常生活，随时掌握好政府提供的疫情资讯，做好自己的健康管理，就可以避免疫情的威胁。

总统特别呼吁，做为国际社群的一分子，希望中国能够善尽国际责任，让疫情公开透明，并且与台湾充分共享疫情资讯，这对中国人民本身也是有利，政治考量不应超越人民保障。

总统说，台湾是世界的一部分，2300万台湾人民与地球上其他角落一样，都随时面临健康风险威胁，呼吁世界卫生组织（WHO）不应因为政治因素排除台湾，台湾就在全球防疫的第一线，WHO要有台湾参与的空间。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram