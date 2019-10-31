此内容发布于2019年11月1日 上午12:35

（法新社史瓦帝尼姆巴巴内31日电） 在史瓦帝尼王室购入劳斯莱斯豪华轿车，引发这个非洲小国新一波民怨后，约700名公仆今天再度在首都姆巴巴内集会，指控王室牺牲国民、耗尽公共财库，要求加薪。

原名为史瓦济兰王国的史瓦帝尼是非洲仅存的君主专制国家，因生活成本不断攀升，教师及劳工9月底展开一系列罢工。约700名公仆今天又在姆巴巴内（Mbabane）集会，抗议恩史瓦帝三世（Mswati III）的统治。

政府消息人士向法新社证实，王室家族购置好几辆豪华轿车，但表示这些劳斯莱斯并非用公款购买，而是由贩卖其他车辆等王室资产筹措的资金购得。

史瓦济兰贸易工会（TUCOSWA）表示对此事「极度震惊及失望」，且说「在国家面临严峻财政困境之际，购买豪华汽车这件事被报导出来」，「劳斯莱斯是奢侈品…我们需要的是基本用品」，而政府还以无法负担为由，3年来拒绝调涨公务员薪资。

抗议在史瓦帝尼很罕见，反对党及反政府运动实际上是受到禁止的，但近几个月民怨不断升温。

1986年加冕的史瓦帝三世当时年仅18岁，因为品味奢华、开销不懂节制及优先考虑王室家族需求而受到抨击。

根据联合国最新的人类发展指数（Human Development Index），史瓦帝尼在189国中名列第144名，国内140万人口中约2/3生活在贫穷线以下。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

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