此内容发布于2019年10月2日 上午8:05

（法新社日内瓦2日综合外电报导）联合国难民署（UNHCR）今天宣布，今年的南森难民奖得主是吉尔吉斯人权律师阿舒罗夫。由于有他与团队的努力，吉尔吉斯7月宣布根除其境内无国籍人士问题，成为全球首例。

联合国难民署指出，阿舒罗夫（Azizbek Ashurov）2003年参与创办费尔干纳谷无国界律师组织（Ferghana Valley Lawyers Without Borders, FVLWB），对身处吉尔吉斯境内，因苏联于1991年底解体而被迫迁徙、失去国籍和合法身分的人士无偿提供法律和其他协助。

在阿舒罗夫及其团队努力下，超过1万名无国籍人士成功取得吉尔吉斯国籍，可以进一步主张公民合法权利，约2000名孩童因此得以接受教育，未来也能在合法的条件下自由旅行、工作和结婚。

阿舒罗夫说：「我无法忍受不公不义。无国籍状态就是一种不公义。如果能帮助他们解决问题，我不会袖手旁观。」

「无国籍人士不被任何国家承认。他们有如幽灵：形体存在，但没有文件证明他们的存在。」

费尔干纳谷横跨吉尔吉斯南部、乌兹别克东部和塔吉克北部。吉尔吉斯地形崎岖多山，阿舒罗夫及其团队从服务南部的无国籍人士开始，深入国内偏远角落，靠的是一台破烂汽车，有时甚至得骑马。

阿舒罗夫说：「我体认到，若（取得国籍）这件事对像我这样受过教育、身为律师的人来说都困难重重，你可以想像一般人的感受会是如何。」

阿舒罗夫强调：「我们并非给他们公民身分，而是归还他们自出生就该拥有的权利。」

阿舒罗夫预定7日在日内瓦领奖。（译者：陈韵聿/核稿：陈昱婷）

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