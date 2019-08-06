此内容发布于2019年8月6日 上午3:05

（法新社波哥大5日电） 哥伦比亚总统杜克今天签署一项命令，允许在哥伦比亚出生、父母为委内瑞拉人的2万4000名孩童取得这个国家的国籍。

杜克（Ivan Duque）宣称，因为委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）政府停止在哥国提供领事服务或文件，导致这些孩童无法取得委国国籍。

卡拉卡斯当局2月与波哥大中断外交关系，原因是杜克支持委国反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）。瓜伊多1月自行宣布成为委国临时总统，直接挑战马杜洛的权力，引发陷入僵局的权力斗争。

杜克这项命令有效期为2年，允许自2015年8月19日在哥国出生、父母为委内瑞拉人的孩童取得哥国国籍。

根据联合国（UN）数据，人口约3000万的委国陷入当地历史上最严重经济危机之一，1/4国民需要援助。

联合国表示，2016年年初起，超过320万名委国人逃离这个国家，而哥国收容委国移民人数最多，约130万人。

哥国外交部长楚希尤（Carlos Holmes Trujillo）表示，哥国收到联合国儿童基金会（UN Children's Fund）、联合国难民事务高级专员公署（Office of the UN High Commissioner for Refugees）和国际移民组织（International Organization for Migration）95万美元（约新台币2990万元）。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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