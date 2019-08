(法新社波哥大5日电) 哥伦比亚总统杜克今天签署一项命令,允许在哥伦比亚出生、父母为委内瑞拉人的2万4000名孩童取得这个国家的国籍。

杜克(Ivan Duque)宣称,因为委国总统马杜洛(Nicolas Maduro)政府停止在哥国提供领事服务或文件,导致这些孩童无法取得委国国籍。

卡拉卡斯当局2月与波哥大中断外交关系,原因是杜克支持委国反对派领袖瓜伊多(Juan Guaido)。瓜伊多1月自行宣布成为委国临时总统,直接挑战马杜洛的权力,引发陷入僵局的权力斗争。

杜克这项命令有效期为2年,允许自2015年8月19日在哥国出生、父母为委内瑞拉人的孩童取得哥国国籍。

根据联合国(UN)数据,人口约3000万的委国陷入当地历史上最严重经济危机之一,1/4国民需要援助。

联合国表示,2016年年初起,超过320万名委国人逃离这个国家,而哥国收容委国移民人数最多,约130万人。

哥国外交部长楚希尤(Carlos Holmes Trujillo)表示,哥国收到联合国儿童基金会(UN Children's Fund)、联合国难民事务高级专员公署(Office of the UN High Commissioner for Refugees)和国际移民组织(International Organization for Migration)95万美元(约新台币2990万元)。(译者:叶俐纬/核稿:刘学源)

