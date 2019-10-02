此内容发布于2019年10月2日 下午8:05

（法新社伦敦2日电） 英国首相办公室今天表示，首相强生（Boris Johnson）打算要求在10月8日到14日关闭国会。强生先前试图关闭国会的举动遭裁定为不合法。

法新社报导，英国首相办公室在声明中表示，「这个时间点代表英国国会休会期会尽可能的来到最短，用以展开所有必要的后勤准备」，让女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）勾勒政府最新立法计画。

强生先前建议王室让国会于9月10日到10月14日休会或关闭，惹恼亲欧盟国会议员，认为强生这一步是在试图阻止国会议员对英国将于10月31日脱欧一事展开民主辩论。

国会议员在英格兰与苏格兰提出法律挑战后，英国最高法院裁定强生向王室提出的建议不合法，认为让国会长期关闭妨碍国会宪法上的职权。

英国最高法院宣布关闭国会无效后，国会于9月25日复会。

强生最新计画则代表着英国国会8日会议结束后，只会错过9日与10日两天的会期。7月上任的强生如果要为下一届国会会期规划立法计画，需要国会再度关闭。

他说：「我想要履行人民的优先要务…透过御座致辞（Queen's Speech），政府将公布国家医疗保健服务（NHS）、学校、打击犯罪、投资基础设施与打造强劲经济等方面的相关计画。」

他说：「我们将在10月31日完成英国脱欧，并持续履行这些重要议题。」

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