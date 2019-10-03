（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普公开呼吁中国与乌克兰对前副总统暨2020年民主党总统参选人拜登（Joe Biden）展开调查，甚至奚落寻求弹劾他的民主党人是疯子。

川普在佛罗里达州炮轰指控他的人，是寻求「弹劾那种破事」的「疯子」。川普被控施压乌克兰，企图取得不利拜登的情资，国会对此启动弹劾调查，也使他成为史上第4位面临弹劾威胁的美国总统。川普如今正想方设法，盼能扭转不利局势。

在一名前国务院外交官赴国会为他在电话门疑云中扮演的角色闭门作证之际，川普不但没有收敛，还继续加码，向乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）和中国国家主席习近平公开喊话，呼吁他们调查拜登。拜登在2020年总统大选民主党提名战民调领先群雄。

川普指控拜登2014年副总统任内时，试图以美国援助为筹码，阻止乌克兰对他儿子韩特（Hunter Biden）的企业伙伴展开贪污调查；他也指控韩特2013年收了中国15亿美元（约新台币469亿元），将投资触角延伸至北京。川普宣称，他从这些投资中大捞一笔。 韩特的律师告诉「华盛顿邮报」（WP），韩特仅投入约42万美元取得少数股权，且没获任何补偿或回馈。

拜登阵营说川普的指控，不过是早已被揭穿的旧闻，批评川普面对危机时，竟怪诞地选择「对真相扯谎及把自我摆在国家之前」。

拜登也推文说：「总统先生，你不能勒索外国政府助你赢得连任。这是滥权，违反了宣誓守则，也危害了我们的国家安全。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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