此内容发布于2019年10月1日 上午3:50

（法新社维也纳1日电） 奥地利29日举行下议院国民议会改选投票，深陷贪腐等丑闻的极右政党自由党遭逢重大挫败，其领导人今天在维也纳集会，讨论选举前爆发的丑闻及内部整顿事宜。

自由党（FPOe）前党魁史特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月因卷入奥地利版「通俄门」丑闻而被迫辞职。丑闻不但重创自由党声誉，也导致与中间偏右人民党（OeVP）组成的联合政府垮台。

自由党爆出「通俄门」丑闻后，大选前一周史特拉赫再被爆出滥用经费，自由党此次得票率比2017年减少10个百分点，得票率仅16%。

有关史特拉赫可能遭自由党停权甚至被逐出自由党的揣测不断升高。他预定今天发表「个人声明」。

法新社报导，29日投票结果初步明朗后，自由党政治人物轮番上电视台强力主张，党内需发挥反对力量，以整顿纲纪。这意味党同志可能正对史特拉赫磨刀霍霍。

自由党维也纳党部领导人预定今天讨论在国民议会改选前爆发、足以影响投票结果的丑闻，主角依然是史特拉赫，事涉他对党务基金的处置。

奥地利检察单位26日证实正调查史特拉赫的支出情形，并因「怀疑…（史特拉赫）提供假收据」，对他的前保镳和办公室主任进行讯问。检方指出，史特拉赫疑似拿假收据请款，让自由党多支付了超过5000欧元。

自由党新任党魁贺佛（Norbert Hofer）今天将和自由党高层商议政党「重建」事宜。

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