此内容发布于2019年4月16日 上午1:20

（法新社巴黎15日电） 巴黎着名地标圣母院今天惨遭祝融肆虐，大火吞噬屋顶，尖塔轰然倒下，这座因法国文豪雨果名着而闻名的中世纪天主教堂钟塔两侧的滴水嘴兽，即使从未到过巴黎的人也能一眼认出。

法国总统马克宏痛心说：「这是我们的历史，我们的文学，我们的想像力，在这里，我们经历了所有的伟大时刻。」他并誓言将「重建圣母院」。

圣母院自12世纪末兴建后，即和法国历史密不可分。历史学家普遍认为圣母院从1163年开始建造，兴建过程超过2世纪，直到1345年才告竣工。

拿破仑（Napoleon Bonaparte）1804年选择在圣母院自我加冕为皇帝，开启法兰西帝国时期。1944年8月24日圣母院响亮的钟声宣告巴黎脱离德国纳粹魔掌，为二战时期德国统治花都的黑暗时期划下句点。

26年后，法国总统戴高乐（Charles de Gaulle）的葬礼在此举行，向这位在二战期间带领法国抵御德国入侵的领袖致敬。

对法国天主教徒来说，圣母院别具意义，因为这里存放着耶稣受难前头上戴着的荆棘冠冕。

1831年，法国文豪雨果（Victor Hugo）的小说名着「钟楼怪人」（Notre-Dame de Paris）赋予圣母院鲜活的形象，着重程度不亚于书中主人翁的性格。

数世纪以来，圣母院一直是罗马天主教的中心，政治动荡之际也成为被锁定的目标。

圣母院16世纪在胡格诺教派（Protestant Huguenots）暴动中受到破坏，1790年代法国大革命期间也遭摧残，却未受到重视。直到雨果的小说钟楼怪人唤起法国人的注意，而在1844年开始整修。

圣母院并非从建好后就维持不变到现在，每个时代都在圣母院的建筑留下属于那个时代的印记。最早的尖塔建于1250年，但在5个世纪后被拆除。

不过，19世纪末，一名捍卫中世纪遗迹不遗余力的建筑师维奥莱-勒-杜克（Eugene Viollet-le-Duc）重建尖塔，引发居民和游客的齐声批评。

1860年再度耸立于圣母院屋顶之前，尖塔在大多数人的记忆中从未存在过。

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