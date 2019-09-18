此内容发布于2019年9月18日 下午7:20

（法新社华盛顿18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）今天淡化处理近几天来外界对美国金融市场现金短缺的疑虑，表示这种状况几乎无法说明实际经济。

鲍尔指出，需要缴交季度税负支出是一个因素，这导致纽约联邦准备银行（New York Federal Reserve Bank）本周两度对短期融资市场注入流动性。

法新社报导，鲍尔在记者会表示：「尽管这些对市场运作和市场参与者来说是重要议题，但并不影响经济或是货币政策立场。」

银行在市场中经常有借贷情形，以确保每天现金储备不会低于要求水准。联准会增减流动性，以维持利率与理想目标相符。

不过近几天出现现金短缺情形，导致利率升高、几乎突破联准会利率目标区间，让纽约联邦准备银行昨天和今天挹注1280亿美元至短期市场。

经济学家说这些情况是技术性因素所致，但也担心美国经济的金融管路系统似乎出现问题。

鲍尔表示，缴税截止期遇上公债发行激增，导致金融体系短暂性现金短缺。

「我们察觉到，这种情形也令市场参与者相当意外。」「人们数周前撰写、发布这方面的文章。反应较我们预期强烈。」

但他说，纽约联邦准备银行的操作「有效舒缓融资压力」。

为帮助减轻这种情形，联准会将维持现金储备高于所需水准的银行借贷利率降低30个基点至1.8%，以对市场挹注较多现金。

此外，联准会也将每天隔夜贷款利率降至1.7%，低于主要政策利率1.75%至2.0%区间的底限。

鲍尔指出，联准会致力供应充足储备至金融市场。

「我们将持续监察市场发展，并依需要情形执行操作」，以保持基准利率符合现况。（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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