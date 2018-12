女星控杰佛瑞罗许当前裸舞 不当指控再一桩

(法新社雪梨17日电) 奥斯卡影帝杰佛瑞罗许(Geoffrey Rush)继先前遭报纸爆料举止不端后,今天再度被另一名女演员指控举止不当。

在Netflix强档「劲爆女子监狱」(Orange is the New Black)演出的澳洲女星雅尔史东(Yael Stone)告诉「纽约时报」(NYT),她2010年至2011年和杰佛瑞罗许搭档演出舞台剧「狂人日记」(The Diary of a Madman)时,对方曾在更衣室内当着她的面裸舞。

现年33岁的雅尔史东表示,杰佛瑞罗许也曾用镜子偷看她洗澡,并发送色情简讯给她。

曾参与「神鬼奇航」(Pirates of the Caribbean )系列片演出的杰佛瑞罗许,在美国报纸上发表声明说,雅尔史东的指控是「不正确的,而且在部分情况下更是完全断章取义」。

他说:「然而,很显然的,我带到工作场合的高昂情绪偶尔会让雅尔很不愉快。」

「若我造成她任何不舒服,我都诚挚并深深的抱歉。这毫无疑问从来不是我的本意。」

67岁的杰佛瑞罗许目前还在法院告「雪梨每日电讯报」(Sydney Daily Telegraph)诽谤。该报去年11月报导说,杰佛瑞罗许效力雪梨剧团(Sydney Theatre Company)期间,曾对女演员做出不当行为。

