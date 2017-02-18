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此内容发布于2017年2月18日 上午3:35 最后更新 - 2017年2月18日 -03:35

（法新社暹粒18日电） 好莱坞影星安洁莉娜裘莉（Angelina Jolie）今天将现身柬埔寨吴哥窟，出席描述红色高棉暴行的电影首映会。安洁莉娜裘莉因为养子马杜斯（Maddo）的关系，与柬埔寨有很深的渊源。

柬埔寨国王与共产政权生还者等1500名宾客，受邀参加「弑父：柬埔寨女孩的回忆」（First They Killed My Father）电影首映会。这部新片是由安洁莉娜裘莉执导，改编柬埔寨作家梁昂（Loung Ung）的回忆录。

梁昂5岁时，红色高棉攻占金边，把她的家人送到残暴的劳改营，让他们受尽折磨，梁昂最后逃到美国。

红色高棉政权在追求马克思主义的农业乌托邦时，有多达200万名柬埔寨人遭处死、饿死与过劳死。

柬埔寨电影与文化传播部（Cinema and Cultural Diffusion Department）主任森查契哈亚（Sin Chanchhaya）表示：「这部电影是在反映红色高棉政权的残暴。」

他又说：「这对我们来说是很重要的事。柬埔寨人对此有强烈兴趣。」

安洁莉娜裘莉上月在片场接受「卫报」（The Guardian）访问时说，是15岁的马杜斯促使她拍摄这部电影。

安洁莉娜裘莉说：「是他要求拍摄这部片，说他准备好了，他想要参与，而他也这么做了。他读了剧本，做了笔记并参与制片会议。」（译者：中央社张晓雯）

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