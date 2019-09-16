此内容发布于2019年9月16日 下午9:20

（法新社华盛顿16日电） 美国众议院监督暨改革委员会今天宣布对运输部长赵小兰展开调查，并指出报导说她疑似利用在总统川普内阁的职位图利家族航运公司。

由民主党掌控的众议院监督暨改革委员会领导层致函赵小兰，说媒体报导指赵小兰疑似利用她在川普政府的职位，促进她父亲赵锡成创立的航运公司福茂集团（Foremost Group）生意一事，让他们深感困扰。

委员会要求赵小兰在本月30日前交出的文件，包括她和父亲及妹妹赵安吉之间的联络文件副本。赵安吉是福茂执行长。

赵小兰在台北出生，她的丈夫是美国共和党籍联邦参议院多数党领袖麦康奈（Mitch McConnell）。赵小兰遭到调查，可能会触动共和党高层势力。

众议院监督暨改革委员会的民主党籍主席康明兹（Elijah Cummings）和经济暨消费政策小组委员会主席克利什纳穆希（Raja Krishnamoorthi）在信函中写道：「委员会正在检视你对事实的不实陈述，以及你可能让你继续持股的这家公司获益的举动，还有你遵守职业道德和财务披露要求的状况。」

「纽约时报」报导，总部设于纽约的福茂集团生意大多在中国。北京当局对福茂集团提供数以亿计的低利贷款，以便购买悬挂外国国旗的船只。

众议院监督暨改革委员会的信函中特别提到纽时6月一则报导。报导当时说，赵小兰2017年上任后原定首度以美国运输部长身分访问中国，但因为她的一些亲属随行，引发道德疑虑，最后取消访问。

信中也提到美国政治新闻机构Politico去年的报导中，详述赵小兰与父亲一起接受华文媒体采访了十多次，有时画面上可见美国运输部的旗帜和赵锡成的传记。

众议院监督暨改革委员会在信中也说，已在调查赵小兰未能脱手建材公司Vulcan Materials Company持股一事。她在出任运输部长前担任这家公司董事。

赵小兰2017年初承诺将在2018年4月前出售持股换现金。「华尔街日报」6月报导说她尚未兑现承诺。根据呈交美国官箴局的文件显示，华尔街日报报导一出，赵小兰几天后就卖出她在Vulcan的持股。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram