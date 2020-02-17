（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普靠嘲笑政敌身高「矮化」他们时，他其实是把这当武器，因为身高似乎是美国政坛的总统浅规则，高人一等通常较容易入主白宫。

身高190公分的川普近来在推文跟访问中，卯足全力攻击在民主党总统初选站稳脚步的前纽约市长彭博（Mike Bloomberg），称身高173公分的彭博是「迷你麦克」（Mini Mike），还说彭博参加民主党初选辩论时，要求站在箱子上。

这并非这位共和党籍总统头一次以身高羞辱别人，他也用「矮小」称呼不同身高的国会议员，因为川普似乎强烈意识到，身高在美国很重要，而这并非空穴来风。欧巴马、布希父子、柯林顿（Bill Clinton）、雷根（Ronald Reagan）等美国前总统都至少180公分起跳。

美国人似乎对领导人身高十分执着，谷歌（Google ）说，2016年共和党总统参选人其中一场辩论的最热门搜寻关键字不是政策，而是前佛罗里达州州长杰布．布希（Jeb Bush，191公分）的身高。

研究身高如何影响美国人投票的奥古斯塔大学（Augusta University）政治科学家莫瑞（Gregg Murray ）表示，特别在纷乱时代里，愈高愈有力量的想法，会让人们偏好较高的领袖，而这不只是美国独有现象。

175公分的日本首相安倍晋三、184公分的以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都高于他们国内男性平均身高，而非民选领袖出身的中国领导人习近平则有180公分，也同样高于国内男性平均。

总体来说，较高的人确实在政治上高人一等，也在各行各业享有优势，荷兰学者布恩（Abraham Buunk）表示，有压倒性证据证明，在任何国家中，「高个子较容易取得组织中较高的位置」。

莫瑞则说，至少以全国水准来看，身高是美国女性固有的问题，因为对寻求强壮领袖的选民而言，她们的体态看起来难以「令人敬畏」。

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