此内容发布于2019年9月12日 上午1:35

（法新社华盛顿11日电） 美国官员警告，带有甜味的电子菸导致数以百万计青少年尼古丁上瘾，川普政府今天宣布将实施禁令，让所有加味电子菸产品从市场下架。

美国卫生及公共服务部长艾萨（Alex Azar）表示，总统川普对此事乐观其成，美国食品暨药物管理局（FDA）正在草拟「指导文书」，未来将禁售菸草以外的各种口味电子菸。

这项禁令的施行，主因近来至少有6个美国人因吞吐电子菸丧命，更造成数百人肺部严重感染，以及多名青少年陷入昏迷。

关于电子菸，有以下几个重点，消费者应当知晓：

● 电子菸是否比香菸更安全？

事实上，目前并不清楚。

不同于菸草香菸，电子菸不是「点火燃烧」。自2006年起能在美国购得的电子菸，将一种液体加热产生蒸气，让使用者吸入肺部。

因此，吞吐电子菸，并不会像一般香菸，让人暴露于7000种化合物中，目前也未知电子菸与癌症是否有关联。

但电子菸液体含有让人容易成瘾的尼古丁。

根据美国国家科学院（US National Academy of Sciences）2018年汇集的研究，电子菸液体中也有其他各种化合物，被列为「可能有害」。

美国国家科学院的报告说，虽然大多数现存的科学文献认为，电子菸的毒害比香菸少，但「电子菸长期下来可能对罹病与死亡造成的影响，目前还不清楚」，需要更多横跨数十年的资料与研究才能确定。

● 电子菸致病与美国的调查

吞吐电子菸的病患初期症状包括呼困难、胸痛，之后可能需要送医，或戴上呼吸器。

美国有几名青少年接受人工昏迷治疗，其中有一人，根据他的医生表示，若能醒过来，可能需要肺部移植。

纽约卫生局的调查，聚焦于含维他命E油的电子菸小匣中的仿制大麻成分，常人吸入这些成分可能有害。而联邦当局目前尚未确认有任何单一物质，是所有病例共同致病因素。

● 美地方政府率先采禁令

6月间，旧金山市府成为美国第一个禁止贩售和制造电子菸的城市，维吉尼亚州里契蒙市（Richmond）紧追其后采行禁令。

电子菸市场领导品牌JUUl对旧金山市府禁令作出回应，指出这会迫使「使用电子菸成功戒菸的瘾君子，再走回头路去抽致命香菸」。

根据研究人员对英国国家医疗保健服务（NHS）的886名病患所做研究报告，电子菸商这项说法是真的。相关报告刊载在今年2月版「新英格兰医学期刊」（New England Journal of Medicine）。

电子菸虽有助戒菸，但最近多项研究发现，青少年使用电子菸，也有机会演变成全面吸菸。

● 究竟管理或禁止？

电子菸业者坚称不希望未成年人使用电子菸产品，并说，为了避免销售电子菸给未成年人，必须祭出更多措施。

目前在美国，销售电子菸给18岁或21岁（依各州规定而不同）以下年轻人已是违法。

但电子菸业者表示，对抽香菸的瘾君子而言，实施电子菸禁令，也会剥夺掉他们有用的戒菸工具。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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