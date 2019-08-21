此内容发布于2019年8月21日 下午8:35

（法新社华盛顿21日电） 美国川普政府今天宣布，吓阻非法移民，将移除现行不得扣留移民孩童超过20天的规定。这项宣布引发移民人权团体的痛批。

国土安全部今天表示，将终止1997年佛罗雷斯和解案（Flores Settlement）协议，新政策将不会限制移民儿童或他们家人的最长扣留时间。

根据佛罗雷斯和解案协议，拘留机构依法最多只能扣留20天，就须将监护权交给他们的父母或亲戚。

美国政府终止和解案协议的目的，是为了让非法移民不再有错误期待，认为被美国边境管制人员逮捕后还是会释放、进入美国社会。

川普在声明中指出：「为了保护这些孩童免于受虐并阻止非法移民潮，我们必须修补这些法律漏洞，这是紧急、必要的人道措施。」

DHS代理部长麦克利南（Kevin McAleenan）表示，以中南美洲国家为主的家庭移民，今年以前所未见的数量穿越美国南边边境。他指出，截至7月为止的10个月期间，从墨西哥非法越境为了待在美国的家庭移民，人数达约47万5000人。

然而，移民人权团体控诉川普政府虐待移民，并扬言会挑战政府废除和解案协议的做法。

美国民权联盟（The American Civil Liberties Union）处理联邦移民政策的葛瑞渥（Madhuri Grewal）批评：「这又是在残酷攻击孩童，川普政府一次又一次的透过移民政策，把孩童当成攻击目标。」（译者：徐薇婷/核稿：蔡佳敏）

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