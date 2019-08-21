此内容发布于2019年8月21日 下午12:05

（法新社印尼曼诺瓦里21日电） 印尼西巴布亚省19日发生骚乱，示威者纵火焚烧建筑物，还与警方爆发街头冲突。巴布亚省（Papua）今天爆发新一波骚乱，印尼当局加派超过1000名军警至动乱地区维安。

印尼管辖的西巴布亚省（West Papua）19日爆发骚乱，数千名示威者纵火焚烧当地议会大楼，抗议印尼警方17日冲进大学宿舍，逮捕涉嫌毁损印尼国旗的43名滋事学生。而后雅加达当局呼吁该区民众保持冷静。

约1000人今天在巴布亚省提米卡市（Timika）上街抗议。法新社记者目睹，部分示威者朝地方议会大楼窗户丢掷石头，还试图拆毁大楼围栏。

当镇暴警察鸣枪警告时，抗议群众开始解散。

此外，数百名民众也在梭隆市（Sorong）和法克法克镇（Fakfak）上街游行抗议。

资源丰富的巴布亚地区多个城市本周陷入瘫痪状态，愤怒的示威者纵火焚烧西巴布亚省首府曼诺瓦里（Manokwari）的商家和当地议会大楼。

梭隆市一座监狱于爆发骚乱期间，遭示威抗议者纵火焚烧，超过250名囚犯逃狱，当局正在搜捕脱逃囚犯。

印尼当局表示，多名警察受伤，且未经证实报导称，有抗议民众受伤。但未传出人员死亡消息。

印尼政府和巴布亚当局指出，爆发骚乱后，已增派约1200名军警进驻曼诺瓦里和梭隆市。

但印尼国家警察发言人穆罕默德（Muhammad Iqbal）今天表示，维安人员未配备实弹，且情势「大抵在掌控下」。

他又说：「如果情势升温，当局将会增派更多维安人员，这是标准作业。」

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