此内容发布于2019年9月3日 上午1:05

（法新社圣保罗2日电） 因应亚马逊雨林大火的区域性峰会即将举行，但巴西总统府发言人今天表示，总统波索纳洛接受医师建议，为下周的手术做好准备，因此将不会出席峰会。

法新社报导，极右翼的波索纳洛（Jair Bolsonaro）一来支持砍伐亚马逊雨林，二来在雨林爆发大火后因应速度过慢，都使得他饱受外界批评。

巴西总统府发言人巴罗士（Otavio Rego Barros）表示，波索纳洛6日起必须以流质饮食做饮食控制，日期与在哥伦比亚进行的峰会是同一天，这使得那趟旅程变得不可行。

巴罗士表示，巴西考虑派出替代人选出席峰会，甚至要求峰会延期。

波索纳洛将在8日接受手术修补切口性疝气，这是他近一年前于竞选总统期间遇刺以来的第4次手术。

波索纳洛将在圣保罗（Sao Paulo）接受手术，医师团队表示，总统术后需要10天时间休息。

今天稍早，波索纳洛信誓旦旦地说，会在这个月的联合国大会捍卫他争议性的亚马逊政策，就算「坐轮椅」也必会出席。

波索纳洛在他巴西利亚（Brasilia）官邸外告诉记者说：「即便坐轮椅、躺担架，我也会在联合国现身，我之所以要出席，是想谈谈有关亚马逊的问题。」

联合国大会预计24日举行。

对于外界对他政策的批评，波索纳洛于七大工业国集（G7）提议金援巴西2000万美元（约新台币6.33亿元）协助扑灭亚马逊森林大火后，反呛法国、德国企图用钱买下巴西的主权。

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