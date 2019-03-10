此内容发布于2019年3月10日 下午9:05

（法新社洛杉矶10日电） 漫威影业/迪士尼首部以女性当主角的超级英雄电影「惊奇队长」，票房在北美冲出难得一见的新高，根据北美院线联盟（Exhibitor Relations），周末海捞1.53亿美元。

根据美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety），外加海外的3.02亿美元进帐，「惊奇队长」（Captain Marvel）3天周末总票房来到4.55亿美元，为影史第6高全球开片纪录，也是继「黑豹」（Black Panther）去年2.02亿美元首映票房进帐以来，漫威/迪士尼国内开片表现最强劲的超级英雄片。

以极大落差位居第2的，是先前连两个周末夺冠、环球影业出品的「驯龙高手3」（How to Train Your Dragon: The Hidden World），收入1470万美元。

排名第3的是狮门出品，泰勒派瑞（Tyler Perry）自导自演的「梅迪亚的葬礼」（A Madea Family Funeral），进帐1210万美元，名次较上周下滑一个位置。

第4名是华纳兄弟的「乐高玩电影2」（The Lego Movie 2: The Second Part），有380万美元表现，本片集合克里斯普瑞特（Chris Pratt）、伊丽莎白班克斯（Elizabeth Banks）等人幕后配音演出。

第5的是福斯的科幻片「艾莉塔：战斗天使」（Alita: Battle Angel），票房320万美元。

本周第6到第10的电影依序为，「幸福绿皮书」（Green Book），250万美元；「好不浪漫」（Isn't It Romantic）240万美元；「我和我的摔角家庭」（Fighting With My Family）220万美元；「侵密室友」（Greta）220万美元；「阿波罗11号」（Apollo 11）130万美元。（译者：蔡佳敏/核稿：卢映孜）

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