(法新社洛杉矶10日电) 漫威影业/迪士尼首部以女性当主角的超级英雄电影「惊奇队长」,票房在北美冲出难得一见的新高,根据北美院线联盟(Exhibitor Relations),周末海捞1.53亿美元。

根据美国娱乐业界周刊「综艺」(Variety),外加海外的3.02亿美元进帐,「惊奇队长」(Captain Marvel)3天周末总票房来到4.55亿美元,为影史第6高全球开片纪录,也是继「黑豹」(Black Panther)去年2.02亿美元首映票房进帐以来,漫威/迪士尼国内开片表现最强劲的超级英雄片。

以极大落差位居第2的,是先前连两个周末夺冠、环球影业出品的「驯龙高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World),收入1470万美元。

排名第3的是狮门出品,泰勒派瑞(Tyler Perry)自导自演的「梅迪亚的葬礼」(A Madea Family Funeral),进帐1210万美元,名次较上周下滑一个位置。

第4名是华纳兄弟的「乐高玩电影2」(The Lego Movie 2: The Second Part),有380万美元表现,本片集合克里斯普瑞特(Chris Pratt)、伊丽莎白班克斯(Elizabeth Banks)等人幕后配音演出。

第5的是福斯的科幻片「艾莉塔:战斗天使」(Alita: Battle Angel),票房320万美元。

本周第6到第10的电影依序为,「幸福绿皮书」(Green Book),250万美元;「好不浪漫」(Isn't It Romantic)240万美元;「我和我的摔角家庭」(Fighting With My Family)220万美元;「侵密室友」(Greta)220万美元;「阿波罗11号」(Apollo 11)130万美元。(译者:蔡佳敏/核稿:卢映孜)

