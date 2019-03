(法新社洛杉矶24日电) 卖座强片「惊奇队长」(Captain Marvel)本周末票房跌居第二,新龙头是导演乔登皮尔(Jordan Peele)最新力作「我们」(Us),票房约7030万美元。

但由女性担纲的「惊奇队长」本周末进帐3500万美元,迄今在国内外海捞9.1亿美元,应该也没什么怨言了。

排名第3的是有珍妮佛嘉娜(Jennifer Garner)配音演出的派拉蒙动画片「奇幻游乐园」(Wonder Park),收入900万美元。

第4名是哥伦比亚广播公司(CBS)与狮门影业(Lionsgate)合作的青少年剧情片「爱上触不到的你」(Five Feet Apart),票房880万美元。

第5的是「驯龙高手3」(How to Train Your Dragon: The Hidden World),有650万美元表现。

本周末第6到第10的佳片依序为:「梅迪亚的葬礼」(A Madea Family Funeral),票房450万美元;「葛罗丽」(Gloria Bell),180万美元;「学校整人2」(No Manches Frida 2),180万美元;「乐高玩电影2」(The Lego Movie 2: The Second Part),110万美元;「艾莉塔:战斗天使」(Alita: Battle Angel),100万美元。

