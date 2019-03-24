此内容发布于2019年3月24日 下午10:05

（法新社洛杉矶24日电） 卖座强片「惊奇队长」（Captain Marvel）本周末票房跌居第二，新龙头是导演乔登皮尔（Jordan Peele）最新力作「我们」（Us），票房约7030万美元。

但由女性担纲的「惊奇队长」本周末进帐3500万美元，迄今在国内外海捞9.1亿美元，应该也没什么怨言了。

排名第3的是有珍妮佛嘉娜（Jennifer Garner）配音演出的派拉蒙动画片「奇幻游乐园」（Wonder Park），收入900万美元。

第4名是哥伦比亚广播公司（CBS）与狮门影业（Lionsgate）合作的青少年剧情片「爱上触不到的你」（Five Feet Apart），票房880万美元。

第5的是「驯龙高手3」（How to Train Your Dragon: The Hidden World），有650万美元表现。

本周末第6到第10的佳片依序为：「梅迪亚的葬礼」（A Madea Family Funeral），票房450万美元；「葛罗丽」（Gloria Bell），180万美元；「学校整人2」（No Manches Frida 2），180万美元；「乐高玩电影2」（The Lego Movie 2: The Second Part），110万美元；「艾莉塔：战斗天使」（Alita: Battle Angel），100万美元。

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