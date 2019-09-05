此内容发布于2019年9月6日 上午12:50

（法新社纽约联合国总部5日电） 联合国今天表示，北韩声称联合国的援助计画政治化，希望减少派驻工作人员，联合国正就此事与平壤当局协商。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在每日例行记者会上表示，北韩上月致函联合国要求减少涉入北韩事务，但他没有提供细节。

根据法新社取得的信件，在平壤与华府的工作层级非核化会谈陷入僵局之际，北韩要求联合国在年底前削减派驻人员。

北韩官员金昌明（Kim Chang Min，译音）在信件中说：「联合国支持的援助计画遭敌对势力政治化，因此未能达到预期成果。」

他说：「尤其是在最近几年，联合国对北韩的援助大幅缩减，物资运送也一再拖延，严重冲击联合国计画的整体落实。」

在美国提议下，联合国2017年对北韩祭出3轮经济制裁，以抑制北韩发展核武与弹道飞弹计画的野心，但同意放过与人道援助有关的商品。

联合国有数十名工作人员派驻北韩，大部分是为世界粮食计划署（World Food Programme）、联合国开发计画署（United Nations Development Programme）与联合国儿童基金会（UNICEF）执行任务。

联合国人权理事会表示，北韩长期缺粮，去年粮食收成为10年来最差。

杜雅里克又说：「我想我们必须重申，联合国与国际非政府组织2018年提供的人道救援，照顾到200多万人，包括推出粮食安全、营养与健康计画等。」

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