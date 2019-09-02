此内容发布于2019年9月2日 上午4:20

（法新社首尔2日电） 南韩一名国会议员批评获提名出掌公平交易委员会主席的经济学女教授未婚不生育，未「善尽对国家应尽的责任」，引发社会一片骂声。

南韩经济虽进步，但仍是高度父权的社会，在女性因考量育儿费用及职涯规划等因素，越来越不愿意生育下，面临人口结构的危机。

南韩政府自2005年起投入数十亿美元的经费，试图提高出生率，包括提供育儿津贴、扩大日托服务等政策鼓励生育，依旧徒劳无功。南韩是全球出生率数一数二低的国家。

5届国会议员、保守派在野的自由韩国党（Liberty Korea Party）的郑甲润（Jeong Kab-yoon），批评获提名出任公平交易委员会主席的50岁未婚女学者赵成郁（Joh Sung- wook，音译）不结婚生子，引发各界谴责。

根据南韩联合新闻通讯社（Yonhap）报导，郑甲润在任命听证会上向赵成郁说：「我听说你现在仍然单身，南韩当前最大的问题就是女性不生育。」

「你的资历出色，但请你尽到对国家应尽的责任。」

赵成郁似乎感到讶异，但未针对他的话回应。社群媒体上却一片愤怒，有人说，「这就是性攻击、侵犯女权」。也有人写到：「男性提名人也会碰到这种问题吗？」

南韩2018年总生育率降至0.98人，远远低于保持人口数量稳定所需的2.1人。

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