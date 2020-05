(法新社莫斯科14日电) 俄罗斯当局今天对英国「金融时报」与美国「纽约时报」展开调查,这两家报社先前报导,俄国当局可能大幅低报境内2019冠状病毒疾病(COVID-19)死亡人数。

「俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构」(Roskomnadzor)表示,正在调查金融时报(Financial Times)与纽约时报(The New York Times)相关报导是否违反俄国打击假消息的法律。

这个监察机构在法新社询问时,并未说明是否打算惩罚这两家报社。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃(Maria Zakharova)要求金融时报与纽时撤回「假消息」,并表示,已正式去函报社总编辑。

沙卡洛娃告诉记者:「我们看到、同时也有愈来愈多证据显示,不幸西方某些势力企图利用当前全球危机,在若干国家中伤政府的作为,并破坏局势稳定。」

沙卡洛娃还说,金融时报与纽时报导内容可疑地类似,而且在同一天刊登。

她表示,俄国也将正式向欧洲安全暨合作组织媒体自由代表(OSCE Representative on Freedom of the Media)、联合国教科文组织(UNESCO)秘书长阿祖莱(Audrey Azoulay)、联合国秘书处提出申诉。

金融时报未立即发表评论,纽时则表示支持自家报导。

纽时主管沟通事务的副总裁洛迪斯・哈(Danielle Rhoades Ha)发表声明说:「我们对自家报导的正确性有信心,报导有政府公开纪录和公营机构专家的访问为依据,报导里涉及的事实并无争议。」

俄罗斯目前确诊病例数高居全球第2,但病亡人数比英国、法国、义大利与西班牙低10倍。

截至今天俄国累计共25万2245人确诊2019冠状病毒疾病,2305人病故。

