此内容发布于2020年5月15日 上午3:50

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯当局今天对英国「金融时报」与美国「纽约时报」展开调查，这两家报社先前报导，俄国当局可能大幅低报境内2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡人数。

「俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构」（Roskomnadzor）表示，正在调查金融时报（Financial Times）与纽约时报（The New York Times）相关报导是否违反俄国打击假消息的法律。

这个监察机构在法新社询问时，并未说明是否打算惩罚这两家报社。

俄罗斯外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）要求金融时报与纽时撤回「假消息」，并表示，已正式去函报社总编辑。

沙卡洛娃告诉记者：「我们看到、同时也有愈来愈多证据显示，不幸西方某些势力企图利用当前全球危机，在若干国家中伤政府的作为，并破坏局势稳定。」

沙卡洛娃还说，金融时报与纽时报导内容可疑地类似，而且在同一天刊登。

她表示，俄国也将正式向欧洲安全暨合作组织媒体自由代表（OSCE Representative on Freedom of the Media）、联合国教科文组织（UNESCO）秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）、联合国秘书处提出申诉。

金融时报未立即发表评论，纽时则表示支持自家报导。

纽时主管沟通事务的副总裁洛迪斯・哈（Danielle Rhoades Ha）发表声明说：「我们对自家报导的正确性有信心，报导有政府公开纪录和公营机构专家的访问为依据，报导里涉及的事实并无争议。」

俄罗斯目前确诊病例数高居全球第2，但病亡人数比英国、法国、义大利与西班牙低10倍。

截至今天俄国累计共25万2245人确诊2019冠状病毒疾病，2305人病故。

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