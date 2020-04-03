此内容发布于2020年4月3日 上午3:05

（法新社墨西哥市3日综合外电报导）武汉肺炎疫情风暴中，和冠状病毒撞名的墨西哥可乐娜啤酒屡次被拿来当哏，但这一次不是在开玩笑，可乐娜酿酒商昨天说，鉴于疫情引起的公卫紧急状况，这种啤酒将停产。

墨西哥最大酿酒商莫德洛集团（Grupo Modelo）说，墨西哥政府下令，要求暂停所有非必要活动至4月30日，以纾缓2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）扩散，而停产正符合这道命令。

莫德洛集团的啤酒品牌除可乐娜（Corona）外，还包括Pacifico以及莫德洛（Modelo）。

莫德洛集团发表声明说，「我们正将工厂内的产量降低到最少数量」；并说，将在未来若干天完成停产。

墨西哥政府表示，只有农企业等产业可以继续运作。莫德洛集团说，如果政府同意，该集团准备让75%的员工在家工作，以保证啤酒供应。

墨西哥「改革日报」（Reforma）报导，墨西哥另一家主要啤酒生产商海尼根（Heineken）也可能会在今天停产，不过海尼根尚未确认这项消息。

位于墨西哥北部的新利昂州（Nuevo Leon）1日表示，啤酒的生产与运送将停止，引发恐慌抢购，而海尼根的生产基地就位于新利昂州。

自武汉肺炎危机爆发开始，和冠状病毒（Coronavirus）撞名的可乐娜啤酒（Corona beer）就被拿来当笑点和哏。甚至有网路谣言称，在疫情爆发后，可乐娜啤酒的销售量在美国重挫约4成。

可乐娜的美国代理商星座品牌公司（Constellation Brands）在2月下旬否认这一谣言，并说武汉肺炎全球大扩散，但美国的销售还是很强劲。

墨西哥迄今通报了逾1500起武汉肺炎确诊病例，并有50人病故。（译者：陈家伦/核稿：张佑之）1090403

※喝酒不开车、开车不喝酒；饮酒过量，有害健康。※

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