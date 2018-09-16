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此内容发布于2018年9月16日 上午5:05 最后更新 - 2018年9月16日 -05:05

（法新社巴黎16日电） 分析家表示，新兴经济体最近数周相继爆发货币危机，中国是不让这波危机蔓延至整个世界的最后屏障，只是长期贸易战可能大幅削弱北京的防御能力。

以宽松定义而言，凡是成长快速却不够稳定的经济体，均可称为新兴市场。这类国家的货币汇率最近数周暴跌，导致财政动荡，进而引发危机可能蔓延全球的疑虑。

全球第2大经济体中国自我归类为新兴市场，却未像这波受创最严重的新兴国家都面临一个关键性的不利处境：严重的经常帐赤字。

中国如是金融研究院院长及首席经济学家管清友表示：「中国不可能有发生货币危机的可能性。」

「中国抵抗风险的能力相当强大。」

经常帐赤字须仰赖外汇抵消；由于全球中央银行、尤其是影响力强大的美国联邦准备理事会（Fed），都进入收紧货币政策的循环，便宜资金将会变稀有。

国际外汇经纪商富拓外汇（FXTM）研究分析师奥图努加（Lukman Otunuga）表示，对于需要外部融资的新兴国家来说，美国升息会是「最后致命一击」。

土耳其央行不久前决定大幅升息等原因造成里拉（lira）崩盘，还有阿根廷披索（peso）暴跌，就是两个绝佳例子。英国凯投宏观公司（Capital Economics）市场经济学家琼斯（Oliver Jones）表示，土耳其和阿根廷都有「异常庞大的经常帐赤字」。

他指出，南非和哥伦比亚同样面临因美国联准会升息而陷入困境的类似风险；印度和印尼也是，但程度较轻。

南韩、泰国和马来西亚的情况则好得多，因为这些国家和中国都有密切贸易往来，且经常帐收支较为健全。

中国仍自称拥有庞大的外汇存底，且已采取行动削减债务，两者均是抵挡全球金融动荡的有用防护罩。

管清友表示：「我国（中国）的外汇存底依然相当高。此外2016年底后，中国已启动去杠杆化程序。」

不过，即使中国的基本面依然强健，只有非常大胆的分析家敢于预测，美中贸易紧张持续会如何对中国外汇部位造成杀伤力。

国际货币基金（IMF）总裁拉加德（Christine Lagarde）日前警告，美中贸易大战升高，会对「中国的成长造成重大冲击」，且会「导致（亚洲邻国）受伤」。

拉加德对英国金融时报（Financial Times）表示，国际货币基金尚未看到新兴市场对抗资金外流的情况蔓延到全球其他地区，不过美中贸易口水战加剧可能会对新兴市场带来「震撼」。

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