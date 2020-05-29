此内容发布于2020年5月29日 下午11:35

（法新社纽约联合国总部29日电） 美国及英国今天在联合国安全理事会呼吁中国停止推动制定香港版国安法，公然挑战北京对于在联合国安理会架构下讨论此一争议的不满。

美国总统川普正准备在与中国逐渐升级的冲突中采取进一步行动。

中国全国人民代表大会昨天表决通过香港版国安法立法授权，引发各界议论，许多香港人认为他们大部分自由会就此沦丧。香港于1997年脱离英国殖民统治，主权移交中国。

中国是在联合国安理会拥有否决权的5个常任理事国之一，因此关于香港议题的任何正式会议都不可能在安理会排入议程，遑论行动。

但美国及英国表示，根据1985年向联合国提交登记的「中英联合声明」，北京政府应确保香港自治，香港自治是「合理的国际关注议题」，因此美英两国在非正式的闭门视讯会议中提及香港，中国无法阻止议程。

美国驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）说：「美国态度坚决，呼吁所有联合国成员国加入我们，要求中华人民共和国立即回头，履行自己对联合国及香港人民许下的国际法律承诺。」

英国驻联合国常任副代表艾伦（Jonathan Allen）则表达希望中国政府「停下来思考这项计画在香港及世界各地引起的重大且合理的关注」。

预料香港版国安法将禁止在香港从事颠覆及其他被认定为反对中国统治的犯罪活动。去年香港已因「反送中」（反对逃犯条例修订草案）及争民主运动而动荡数月。

中国谴责美英的举动是干预，称香港版国安法不属于联合国安理会维持国际安全和平的职权范围。中国驻联合国大使张军要求美英「立即停止干预香港事务」。

中国驻联合国代表团声明表示：「任何藉香港问题干涉中国内政的图谋都必然失败。」另提到：「安理会未就此达成共识，未进行任何正式讨论，美、英举动草草收场，无果而终。」

俄罗斯与中国友好，派驻联合国的公使波雅斯基（Dmitry Polyanskiy）稍早说这场讨论「只是挑衅」；他在推特写道：「我们从不讨论成员国的内部事务。」

欧洲联盟虽然也表达了对香港的关切，但今天表示不赞成为此制裁中国。

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）在布鲁塞尔说，27个欧盟成员国之中，仅有一国曾在一场视讯会议里提到制裁；一名外交官透露，这个成员国就是瑞典。

Neuer Inhalt Horizontal Line

外部内容 数字化技术彻底改变瑞士山村生活