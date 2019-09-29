此内容发布于2019年9月29日 上午5:05

（法新社东京29日电） 日本延宕已久的调升消费税率将自10月1日起实施，由8%涨到10%。外界担忧此举恐致日本经济落入衰退，但当局强调有必要加税以筹措重大政策资金。

以下是关于这项行动的重点问答：

●涨税涵盖哪些项目？

从电子产品、酒类、书籍到汽车，几乎所有消费产品都受到影响。但有些例外项目，包括出刊频率超过每周2次的书报杂志，和不在购买地点当场消费的食品。

换句话说，这代表食品杂货和外带食物将维持原税率。但对部分食品零售商而言会带来一些麻烦，例如面包店和随处林立的便利商店，由于消费者可选择外带或在店内食用，因此结帐须用不同税率。

●涨税为何延后？

日本首相安倍晋三已2度延后调高消费税，因担忧冲击到脆弱的经济成长。历史上日本政府调高消费税都严重冲击经济，包括最近2次分别在1997年将税率由3%提高到5%，和在2014年由5%提高到8%，日本经济随后都落入衰退。

受到全球经济走软伤害出口的影响，日本第二季经济成长率修正后已由第一季的0.5%减缓至0.3%。此外，日本消费者原已面临各种间接加税，包括进口货品关税调涨，荷包已受伤。

富士通总研（Fujitsu Research Institute）经济学家舒尔兹（Martin Schulz）告诉法新社：「日本薪资已20年未上涨，代表提高消费税将直接导致民众购买力下降。」

他说，日本零售商都标示税前价格，只在下方用较小字标示税后价格，「彷佛表示『不能怪我们，要怪万恶政府』」。

●消费者如何反应？

消费税将上涨已引发日本民众焦虑，部分消费者决定提前大额采购。65岁的周参见真弓（Mayumi Susami）在东京一家大型电器行内告诉记者：「我担心涨税。因为月底我就要退休了，但退休金并不是非常多。」

不过专家指出，迹象显示许多日本消费者只会顺应涨税，不太可能调整支出。穆迪分析公司（Moody's Analytics）经济学家穆克吉（Shahana Mukherjee）说：「和预期相反，只有极少迹象显示，消费者在10月涨税前明显扩大支出。」

穆克吉表示，这样的情况使得有种说法获得进一步支持，也就是日本消费者支出已反映预期涨税，也就是在真正涨税后，消费者行为较不太可能剧烈变化。

●为何需要涨税？

日本增值税（VAT）率在经济合作暨发展组织（OECD）国家中偏低，远低于2018年平均的19.3%。但日本政府负债水准却在已开发国家中居首，高达国内生产毛额（GDP）的226%，加上人口老化严重，导致国家支出迅速膨胀。

东京当局已开始采取措施，以缓和消费者和零售商受到消费税调涨的冲击，包括提供大规模方案资助购屋购车，以及补助低收入户和有幼儿家庭。

换句话说，这波涨税究竟能为日本国库增加多少收入，须过些时间才能明朗。日本当局计画最终将收入用于改善社会福利体系，并提供3岁以上儿童免费学前教育。

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