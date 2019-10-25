此内容发布于2019年10月25日 上午7:05

（法新社圣地牙哥24日电） 联合国今天表示，将派遣特别代表团前往智利，调查人权遭到侵犯的指控。当地为期一周的街头抗议造成19人死亡，目前大罢工已进入第2天。

智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）宣布打算结束6天来十分不得人心的紧急状态与宵禁，以图缓和紧张情势。

现为联合国人权事务高级专员的智利前总统巴舍莱（Michelle Bachelet）推文表示：「自智利爆发危机后，我一直在监控中，现在决定派出查证代表团以调查有关侵犯人权的指控。」

因反对捷运费率调涨而于18日爆发的抗议风潮，演变成对薪资与退休金低下、学费与医疗支出昂贵以及贫富差距不断扩大的比较全面抗争。

大约2万军警部署在市区，维安行动造成5人死亡，社群媒体并疯传有关安全部队凌虐民众的控诉。

皮涅拉说：「我们正拟定一项使智利恢复正常秩序…以终止宵禁并期盼能解除警急状态的方案。」

当局23日指出，暴力情况已较22日改善；并说，已无人死亡，逮捕人数减少25％，严重冲突也减少。

智利全国人权研究所（INDH）表示，目前共有584人受伤，其中245人被枪械所伤，并有2140人被捕。

死者中有9人因抢劫引发的火灾而丧命。（译者：曹宇帆／核稿：张佑之）

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