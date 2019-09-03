（法新社伦敦3日电） 英文小说界大奖英国曼布克奖（Man Booker Prize）今天公布决选名单，共有6人入围，其中包括前得主加拿大作家玛格丽特．爱特伍和英国－印度作家鲁西迪。得奖人将于10月揭晓。

玛格丽特．爱特伍（Margaret Atwood）凭即将问世的小说「证据」（The Testaments，暂译）入围。此书是「使女的故事」（The Handmaid's Tale）续集，广受期待。

评审团主席、知名文艺节庆总监彼得．佛罗伦斯（Peter Florence）指出，「证据」是一部「富野性与美，并坚定有力对我们诉说的小说。为爱特伍设定的门槛高得异乎寻常，但她展翅翱翔。」

1985年出版的小说「使女的故事」2017年获改编为热门电视影集，并获有电视界奥斯卡之称的艾美奖（Emmy Awards）多项肯定。影集的高人气也让原着小说英文原版热销全球逾800万本。

另一名前曼布克奖得主鲁西迪（Salman Rushdie）则凭甫于上月底出版的小说「吉诃德」（Quichotte，暂译）获提名。1981年，他以「午夜之子」（Midnight's Children）一书获奖。

「吉诃德」有两条互为表里、相互交错的故事线，是一部悲喜剧后设小说，灵感来源是文学经典「唐吉诃德」（Don Quixote）。「吉诃德」叙述一名无甚成就印度出身旅美作家，以及一名年迈药品业务员疯狂迷恋前宝来坞（Bollywood）女星的故事。

入围曼布克奖决选名单的还有奈及利亚作家奇戈契．欧比奥马（Chigozie Obioma），他的提名之作是今年初问世的「少数民族乐团」（An Orchestra of Minorities，暂译）。这是他的第二部小说；2015年，他曾以个人首部小说「浮生钓手」（The Fishermen）入围曼布克奖决选名单。

英美作家露西．埃尔曼（Lucy Ellmann）以厚约千页的小说「鸭子，新港」（Ducks, Newburyport，暂译）进入决选名单。一旦她获奖，此书将成为曼布克奖历届篇幅最长得奖小说。

另外获提名的还有英国－奈及利亚作家伯纳德．埃瓦里斯托（Bernardine Evaristo），以及在土耳其最受欢迎的女作家艾莉芙．夏法克（Elif Shafak）。

夏法克以英文和土耳其文写作，她的提名作「在这个陌生的世界里10分38秒」」（10 Minutes and 38 Seconds in This Strange World，暂译）透过一名性工作者的回忆呈现伊斯坦堡的地下社会。

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