(法新社伦敦3日电) 英文小说界大奖英国曼布克奖(Man Booker Prize)今天公布决选名单,共有6人入围,其中包括前得主加拿大作家玛格丽特.爱特伍和英国-印度作家鲁西迪。得奖人将于10月揭晓。

玛格丽特.爱特伍(Margaret Atwood)凭即将问世的小说「证据」(The Testaments,暂译)入围。此书是「使女的故事」(The Handmaid's Tale)续集,广受期待。

评审团主席、知名文艺节庆总监彼得.佛罗伦斯(Peter Florence)指出,「证据」是一部「富野性与美,并坚定有力对我们诉说的小说。为爱特伍设定的门槛高得异乎寻常,但她展翅翱翔。」

1985年出版的小说「使女的故事」2017年获改编为热门电视影集,并获有电视界奥斯卡之称的艾美奖(Emmy Awards)多项肯定。影集的高人气也让原着小说英文原版热销全球逾800万本。

另一名前曼布克奖得主鲁西迪(Salman Rushdie)则凭甫于上月底出版的小说「吉诃德」(Quichotte,暂译)获提名。1981年,他以「午夜之子」(Midnight's Children)一书获奖。

「吉诃德」有两条互为表里、相互交错的故事线,是一部悲喜剧后设小说,灵感来源是文学经典「唐吉诃德」(Don Quixote)。「吉诃德」叙述一名无甚成就印度出身旅美作家,以及一名年迈药品业务员疯狂迷恋前宝来坞(Bollywood)女星的故事。

入围曼布克奖决选名单的还有奈及利亚作家奇戈契.欧比奥马(Chigozie Obioma),他的提名之作是今年初问世的「少数民族乐团」(An Orchestra of Minorities,暂译)。这是他的第二部小说;2015年,他曾以个人首部小说「浮生钓手」(The Fishermen)入围曼布克奖决选名单。

英美作家露西.埃尔曼(Lucy Ellmann)以厚约千页的小说「鸭子,新港」(Ducks, Newburyport,暂译)进入决选名单。一旦她获奖,此书将成为曼布克奖历届篇幅最长得奖小说。

另外获提名的还有英国-奈及利亚作家伯纳德.埃瓦里斯托(Bernardine Evaristo),以及在土耳其最受欢迎的女作家艾莉芙.夏法克(Elif Shafak)。

夏法克以英文和土耳其文写作,她的提名作「在这个陌生的世界里10分38秒」」(10 Minutes and 38 Seconds in This Strange World,暂译)透过一名性工作者的回忆呈现伊斯坦堡的地下社会。

