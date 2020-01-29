此内容发布于2020年1月29日 下午7:05

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天签署「美国-墨西哥-加拿大协定」（USMCA）成为法律，宣称美国产业将有「辉煌的未来」。美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）预期加拿大国会很快将通过此案。

川普遭控滥权和妨碍国会调查、面临联邦参议院弹劾审理之际，这是他又一次夸耀执政胜利的机会。川普昨天宣布中东和平计画，但立即遭巴勒斯坦拒绝；本月稍早则与中国签署贸易战停火协议。

尽管USMCA是经美国共和及民主两党密切协商制定，但在白宫签署仪式上，川普却针对性地未邀请民主党籍领袖参与。

USMCA取代1994年签署的「北美自由贸易协定」（NAFTA）。川普长期以来批评NAFTA导致美国工作机会外流至国外。

川普在白宫表示：「今天，我们终于结束北美自由贸易协定的噩梦。」

分析师指出，USMCA仍保留NAFTA许多元素，是一项创造全北美自由贸易区的庞大协议，让整体产业和供应链重新改组。

经济学家表示，整体NAFTA增加成长并提升北美生活水准，将美墨加3国连结成一个贸易规定和服务的复杂网络。

但USMCA改变了汽车生产的内容规则，提振美国就业机会，同时要求为部分墨西哥汽车工人加薪。

此外，USMCA也为电子商务、保护智慧财产及投资者争议和解带来改变，并更加严格规定劳工条款，要求墨西哥法律改革。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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