此内容发布于2020年3月10日 下午11:05

（法新社新加坡11日电） 美国为对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）而规划的刺激经济措施，抵销了市场对于俄罗斯与沙乌地阿拉伯打价格战的担忧，油价今天持续从近30年来最深的跌幅中反弹。

两大原油期货合约西德州中级原油（WTI）及布伦特原油（Brent crude）在亚洲交易都上涨约4%，之后些微回跌。

西德州中级原油每桶交易价格约为35美元，布伦特原油为每桶近39美元。

俄罗斯与沙乌地阿拉伯为了是否减产而争执，接着沙乌地阿拉伯大砍原油价格，油价于9日应声下跌将近1/3，是自1991年波斯湾战争以来最大跌幅。

但油价昨天反弹近10%，且美国总统川普为应对2019冠状病毒疾病导致的经济冲击而研拟措施，令投资人感到振奋，油价今天延续涨势。

川普的计画包括为航空公司及邮轮公司提供协助，这两项产业都因疫情受创甚深。

金融服务公司AxiCorp市场策略分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「白宫行政体系为提振经济而研拟计画，让石油投资人感到安心，价格也找到支撑。」

他说，2019冠状病毒疾病率先爆发的中国疫情迹象趋缓，疫情严重的韩国也已替投资人压惊。

虽然油价反弹，投资人却仍在观望，因为能源业巨擘「沙乌地阿美石油公司」（Saudi Aramco）昨天表示，将让原油充斥市场，俄罗斯能源部长则不甘示弱地说，俄罗斯也可以增产。（译者：曾依璇/核稿：徐睿承）

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