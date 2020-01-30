此内容发布于2020年1月30日 下午9:20

（法新社北京31日电） 中国国家卫生健康委员会统计，截至昨天午夜为止，中国境内的武汉肺炎累计确诊病例9692例，预期今天将破万；死亡病例累计达213例。

近两日的新增死亡病例中，只有2例不在湖北省。

昨天单日中国境内新增武汉肺炎确诊病例1982例；还有10万2427人正接受医学观察，他们身上都出现可能的呼吸道疾病症状。

世界卫生组织（WHO）宣布，源自武汉的新型冠状病毒疫情构成「国际关注公共卫生紧急事件」（PHEIC）。

美国也通报第一起境内人传人病例，患者是一名在芝加哥的男子，感染来源是他的妻子，曾去过武汉。

许多国家已建议公民不要前往中国，有些国家甚至禁止来自武汉的旅客入境。

全球各大航空公司近日陆续暂停或减少往来中国的航班，包括英国航空（British Airways）、汉莎航空（Lufthansa）、美国航空（American Airlines）、荷兰皇家航空（KLM）、联合航空（United Airlines）等。

以色列甚至不准所有来自中国的班机降落；俄罗斯则关闭与中国接壤的远东边界。

在义大利一座港口的邮轮上，由于2名中国籍乘客被怀疑感染武汉肺炎病毒而被隔离，船上超过6000名观光客暂时不准登岸，后来证实虚惊一场。

日本及美国于29日率先派专机把侨民撤离武汉市，美国派出的第2架专机将在这几天启程。

英国规划今早撤出约200名公民，但要先取得中国政府的许可；法国一架包机今天已撤离武汉；南韩的第一架专机载着367名侨民离开武汉，今早抵达首尔的金浦国际机场（GMP）。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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