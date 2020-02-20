此内容发布于2020年2月20日 下午11:50

（法新社巴黎20日电） 武汉肺炎疫情持续延烧，国际航空运输协会今天表示，全球航空公司今年共将损失293亿美元营收（约新台币8939亿元），亚太地区的航空公司就占278亿美元（约新台币8481亿元）。

国际航空运输协会（IATA）理事长迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）说，这将是自2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）危机以来，航空旅行需求首度下滑。

国际航协表示，这是基于全年乘客需求预计下降13%进行估算的结果，其中大多是在中国市场。

迪朱尼艾克在声明中说：「对航空业者而言，今年将是非常艰困的一年。遏止病毒传播是首要之务。」

国际航协说，这项估计是假定2019年新型冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）发展模式类似于近20年前爆发的SARS疫情，「特徵是病例数在6个月内急剧下降，之后迅速恢复常态」。

光是中国国内市场，航空公司收益估计将损失约128亿美元（约新台币3905亿元），而亚太地区以外的航空公司则将蒙受15亿美元损失。

国际航协估计，武汉肺炎恐使全球航空公司共损失293亿美元营收。

国际航协警告，倘若这种病毒更广泛地传播到亚太市场，那么将会对其他地区的航空公司产生更大的影响。

国际航协表示，协会先前预估亚太地区的航空公司今年将成长4.8%，但如今正朝着萎缩8.2%的方向发展。

但国际航协也说，有些做法可望减轻航空业者受到的冲击。

「政府将透过财政和货币政策，试图弥补对经济发展的不利影响。降低燃油价格可望缓解某些航空公司受到的冲击，这取决于燃油成本对冲的方式。」

因此，很难确切评估损失多少营收会影响利润。

然而，国际航协说，航空公司已做出削减运量甚至航线的「艰难决定」。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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