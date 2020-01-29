此内容发布于2020年1月29日 上午11:50

（法新社巴黎29日电） 由于2019新型冠状病毒（俗称武汉肺炎）疫情蔓延，多家航空公司宣布暂停或减少飞往中国的班机。

中国已要求民众暂缓出国旅游并取消海外出团，于此同时，多个国家则呼吁国民尽可能避免中国行。

2019新型冠状病毒疫情目前已造成132人死亡，将近6000个确诊病例，并且蔓延至15国。

法新社和路透社整理航空公司航班调整如下：

●法国航空（Air France）

法航自24日起取消每周3班飞武汉的班机，不过截至今天，法航仍维持每周23班飞北京与上海的航班。

●英国航空（British Airways）

英国航空宣布暂停所有往返中国的班机，原本英航每天都有航班往返伦敦希斯罗机场（Heathrow）与北京及上海。

英国政府发布旅游警示，建议没有必要应避免前往中国。英航表示，遵照政府旅游警示，决定暂停航班。

●国泰航空（Cathay Pacific）

总部在香港的国泰航空表示，自30日至3月底，将逐步减少往来中国航班50%或更多的载客量。

国泰航空子公司国泰港龙航空（Cathay Dragon）也将比照办理。

●芬兰航空（Finnair）

经营往返欧亚两地多个航班的芬兰航空昨天表示，因中国宣布暂缓海外出团，自2月5日至3月下旬，将暂停部分航班。

目前芬兰航空仍维持每天飞北京与上海，每天两班飞香港与每周两班飞广州的班机。

●印尼狮航（Lion Air）

印尼狮航发言人今天表示，由于2019新型冠状病毒疫情，印尼狮航将暂停所有往返中国15个城市的航班。

狮航2月1日起暂停往返中国的航班。

每年约有超过百万的中国观光客到印尼旅游，在当地工作的中国移工约有数万人。

●联合航空（United Airlines）

美国卫生部门官员呼吁若非必要避免前往中国后，联合航空昨天表示，由于需求量大幅减少，联合将减少往返美中两地的航班。

联合宣布减班后，自2月1日至8日由美国3个城市飞往北京、香港与上海的部分航班将受到影响。

●乌拉尔航空（Ural Airlines）

俄罗斯乌拉尔航空今天宣布，取消众多中国观光客搭乘前往欧洲，包括巴黎与罗马等地班机。此前乌拉尔航空已宣布暂停数个飞中国的航班。

●缅甸国际航空（Myanmar Airways International）

缅甸国际航空公司宣布，自31日起暂停飞往中国10个城市的包机，并同意已订位搭乘飞广州的定期航班旅客，可调整他们的行程且不收取任何费用。

●缅甸国家航空（Myanmar National Airlines）

缅甸国家航空公司宣布，自2月1日起停飞往香港与成都的班机。

●加拿大航空（Air Canada）

加拿大航空表示，每周有33个飞往中国的航班，已取消部分航班。

●首尔航空（Air Seoul）

南韩廉航首尔航空宣布，暂停所有飞中国的班机。 部分航空公司包括德国汉莎航空（Lufthansa Airline）与北欧航空（SAS）表示，目前为止尚未调整飞往中国的班机。

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