此内容发布于2019年9月10日 上午1:20

（法新社巴黎10日电） 由联合国秘书长潘基文率领的全球委员会今天警告，富国和穷国现在都须进行投资，来对抗已经存在的气候变迁影响，否则未来将付出更高代价，还说我们必须适应已无可避免的情况。

「全球调适委员会」（Global Commission on Adaptation）报告主张，今后10年在5个关键领域投资1.8兆美元，不仅有助缓解全球暖化的最严重冲击，也可望创造超过7兆美元的净收益。

报告结论说：「减缓气候变化的全球行动大有可为，但还不够。」「我们必须投入大量精力来适应如今已无可避免的情况。」

报告说，现在投资早期预警系统、抵御气候变迁基础设施、保护红树林，优化农业经营管理和改善淡水资源，能回收数倍成本。

举例来说，热带潮汐林红树林有助抵挡暴潮，在商业渔业方面也扮演重要角色，但全球至少有1/3红树林遭人连根拔起，以发展观光业或水产养殖。

潘基文（Ban Ki-moon）对记者说，若未在2030年前祭出行动，「气候变迁恐会将开发中国家的一亿多人推到贫穷线下。」

与世界银行（World Bank）执行长乔治艾娃（Kristalina Georgieva）共同主持报告的微软（Microsoft）创办人比尔．盖兹（Bill Gates）说：「世界各地的人们正在经历气候变迁的毁灭性影响。」

相较之下，在联合国气候谈判25年历史中，适应性在议程中远远落后于「减缓」或减少碳排。

长久以来，各界认为这项问题只会影响穷国和发展中国家。

然而近来的大规模内陆洪水、美国一连串破纪录飓风，加上欧洲和日本的惊人热浪，在在都显示财富并不足以抵抗这一切。

任职英国国际开发部（DFID）的报告共同执笔人莫洛伊（Dominic Molloy）说：「不只是开发中国家，已开发国家也是一样」。

他还说：「但是，增加关注适应性的同时，也不应模糊削减碳污染的必要性。」

莫洛伊说：「我们绝对需要双管齐下，减少碳排和适应（环境）。」「这个委员会的宗旨，是提高各界对适应性的关注，而非转移减缓（气候变迁）的焦点。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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