此内容发布于2019年11月3日 上午5:05

（法新社利雅德3日电） 沙乌地阿拉伯国营能源巨擘沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）今天证实，他们计划在国内股市上市，还称这是公司历史的「里程碑」。

就销售规模和阿美石油公司估值来看，这可能是世界最大规模首次公开募股（IPO）。

中国电商巨擘阿里巴巴2014年在纽约上市并筹得250亿美元，至今仍保持全球最大规模首次公开募股纪录。若阿里巴巴继续进行在香港股市上市的计画，该公司目标再筹资200亿美元。

历史上其他大规模首次公开募股纪录如下：

●软体银行公司（SoftBank）

跨国企业软银旗下经营行动电话业务的子公司2018年挂牌上市，筹资达到235亿美元，是日本史上最大规模首次公开募股案。

●中国农业银行（Agricultural Bank of China）

农行2010年在香港和上海首次公开募股上市，筹资221亿美元。

●中国工商银行（ICBC）

中国工商银行2006年在香港和上海挂牌上市，筹资219亿美元。

●友邦保险集团（AIA Group Ltd.）

友邦保险集团2010年脱离美国保险公司巨擘国际集团（AIG），独立在香港证券交易所上市，筹资205亿美元。

●Visa公司

美国信用卡巨擘Visa公司2008年在纽约上市，筹资196亿美元。

● NTT DoCoMo公司

日本行动通信业者NTT DoCoMo脱离日本电信电话公司（NTT），于1998年在东京首次公开募股上市，筹资184亿美元。

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