此内容发布于2019年8月23日 上午12:50

（法新社立陶宛首都维尔纽斯23日电） 30年前波罗的海三国民众手牵手以人链方式和平抗争，最后终于脱离苏联独立，如今仍影响追求自由的人士，从西班牙加泰隆尼亚自治区、台湾到香港都深受启发。

香港民主抗争代表性人物黄之锋告诉法新社：「波罗的海之路（Baltic Way）为世界各地许多自由斗士带来启发。它展现了团结的力量，以及非暴力的社会运动。」

波罗的海3国爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛今天将举行「波罗的海之路」30周年纪念活动。1989年8月23日约有200万人共襄盛举，组成绵延600多公里的人链，为当时最大的反苏联示威活动之一。

而今远在8000公里之外的香港民主抗争人士也效法发起「香港之路」（Hong Kong Way），以展现对北京撑腰港府的抗议。

2004年，台湾也曾发起228百万人手牵手护台湾的活动，反对中国大陆针对台湾部署飞弹设施。

2013年，西班牙加泰隆尼亚自治区也有上百万群众以人链方式，表达争取独立的诉求。

1989年的波罗的海之路，传达了遭苏联侵略的3国当时最强烈寻求恢复独立的讯号。这项诉求终于在两年后实现。

当年的波罗的海之路连接拉脱维亚首都里加、爱沙尼亚首都塔林和立陶宛首都维尔纽斯，纪念恶名昭彰的「德苏互不侵犯条约」签订50周年。这项条约造成东欧遭瓜分，波罗的海3国被苏联并吞。

曾参加波罗的海之路人链的立陶宛总统诺赛达（Gitanas Nauseda）表示，波罗的海之路已成为今日启发其他国家的独特事件。

爱沙尼亚总统卡尤莱德（Kersti Kaljulaid）指出，波罗的海之路是全球史上最值得注意的和平诉求自由事件之一。

拉脱维亚总统李维兹（Egils Levits）表示，当时这是一项政治创新举措，过去从没人尝试过。

拉脱维亚文化部长普图利斯（Nauris Puntulis）说：「这是民众第一次相信他们的声音可以被听到，参与真的有用，我们可以带来改变。」

不过，对其他效法波罗的海之路追求独立的国家来说，效果有限。

2013年9月位于西班牙东北部的加泰隆尼亚居民手牵手形成一条绵延400公里的人链，诉求举行独立公投，但徒劳无功。马德里当局从未点头同意。

根据加泰隆尼亚当局统计，超过160万人参加「加泰隆尼亚之路」活动。

而预定今天举行的40公里「香港之路」活动，并非首次触怒北京当局的人链活动。

2004年2月，台湾约200万人参加手牵手护台湾活动，抗议中国的军事威胁。

立陶宛历史学家卡斯拉维奇斯（Algimantas Kasparavicius）告诉法新社：「这些国家尝试效法1989年波罗的海的例子追求更多自由。这是提倡非暴力抗争。在当今核武的时代，这是十分正面的作法。」

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