(法新社墨尔本22日电) 美国流行歌手泰勒丝(Taylor Swift)退出墨尔本杯(Melbourne Cup)赛马节表演,获得动保人士赞赏,认为在凸显比赛残忍对待赛马后,成功对泰勒丝施压。

墨尔本杯本月稍早宣布头条新闻,表示获音乐大赏葛莱美奖(Grammy Award)加冕的泰勒丝,将在这场「让举国停顿的赛事」上演出,原定表演最新热门专辑「情人」(Lover)的两首歌曲。

但消息一出,便在社群媒体上引发反弹,动保团体「保护赛马联盟」(Coalition for the Protection of Racehorses)在网路上称泰勒丝「把金钱看得比同情心重要」,还「认同虐待动物」的行径。

法新社报导,超过6500人参与线上连署,要求泰勒丝取消墨尔本杯演出。

音乐活动承办单位Mushroom Events在昨晚的声明中以行程安排问题为由,宣布泰勒丝缺席演出。声明说:「她的亚洲宣传行程有所更动,因此在后勤安排上使得她无法到场。」

保护赛马联盟赞赏这个决定,并在脸书专页说:「泰勒丝取消表演的压力很大。她的粉丝不希望看到她支持虐待动物。尽管赛马业用的理由是行程有误,但在我们看来,她是在回应这些呼声。」

墨尔本杯1861年开办,每年固定在11月首个周二举行。但从2013年起,已有6匹马丧命,包括去年5岁大的爱尔兰赛马「莫赫悬崖」(The Cliffs of Moher),因在竞赛过程右肩骨折而遭安乐死。

维多利亚赛马俱乐部(Victoria Racing Club)执行长威尔森(Neil Wilson)表示:「很显然的,(泰勒丝退出演出)这件事令人失望。我们明白赛前娱乐有多重要,我们期待尽快提供(其他演出)更新消息。」

