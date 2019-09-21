（法新社墨尔本22日电） 美国流行歌手泰勒丝（Taylor Swift）退出墨尔本杯（Melbourne Cup）赛马节表演，获得动保人士赞赏，认为在凸显比赛残忍对待赛马后，成功对泰勒丝施压。

墨尔本杯本月稍早宣布头条新闻，表示获音乐大赏葛莱美奖（Grammy Award）加冕的泰勒丝，将在这场「让举国停顿的赛事」上演出，原定表演最新热门专辑「情人」（Lover）的两首歌曲。

但消息一出，便在社群媒体上引发反弹，动保团体「保护赛马联盟」（Coalition for the Protection of Racehorses）在网路上称泰勒丝「把金钱看得比同情心重要」，还「认同虐待动物」的行径。

法新社报导，超过6500人参与线上连署，要求泰勒丝取消墨尔本杯演出。

音乐活动承办单位Mushroom Events在昨晚的声明中以行程安排问题为由，宣布泰勒丝缺席演出。声明说：「她的亚洲宣传行程有所更动，因此在后勤安排上使得她无法到场。」

保护赛马联盟赞赏这个决定，并在脸书专页说：「泰勒丝取消表演的压力很大。她的粉丝不希望看到她支持虐待动物。尽管赛马业用的理由是行程有误，但在我们看来，她是在回应这些呼声。」

墨尔本杯1861年开办，每年固定在11月首个周二举行。但从2013年起，已有6匹马丧命，包括去年5岁大的爱尔兰赛马「莫赫悬崖」（The Cliffs of Moher），因在竞赛过程右肩骨折而遭安乐死。

维多利亚赛马俱乐部（Victoria Racing Club）执行长威尔森（Neil Wilson）表示：「很显然的，（泰勒丝退出演出）这件事令人失望。我们明白赛前娱乐有多重要，我们期待尽快提供（其他演出）更新消息。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram