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此内容发布于2017年1月24日 下午9:35 最后更新 - 2017年1月24日 -21:35

（法新社纽约24日电） 美国总统川普施压降价，航太巨擘洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）今天再次誓言，会限制F-35战机价格，到2019年每架约8500万美元，川普施压应不会冲击战机计画的收益性。

川普批评F-35成本过高后，洛马执行长休森（Marillyn Hewson）已于川普就职前2度拜会川普。休森表示，新总统目的不在「削弱我们的收益」。

她在一场与分析师的视讯会议上说：「我们了解他对负担能力的关切，我们也有同感；这攸关我们今后如何降低成本。」

在休森发表谈话前，洛马报告去年第4季的营收较预期更好，但提出一个令人失望的2017年营收预测，使得股价下跌。

洛马去年第4季的净利提升5.9%来到9.88亿美元；总营收跃升19.4%，达138亿美元。但洛马预测2017年每股获利介于12.25美元到12.55美元，远低于分析师所预期的每股12.87美元。

洛马公司今天一场投资者介绍会提出一个图表，显示自F-35战机研发以来，单机的价格已下降超过60%。休森表示，F-35的价格，将从现在每架约1亿美元，到2019年降至每架约8500万美元。

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