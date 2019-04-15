此内容发布于2019年4月16日 上午1:35

（法新社巴黎15日电） 走过850个年头的巴黎圣母院今天遭烈火焚烧，导致这个中世纪天主教堂的屋顶和上方哥德式尖塔付之一炬。过去全球也有这类文化遗产完全或部分遭焚毁，令人心痛的案例。法新社整理如下：

● 巴西国家博物馆

里约热内卢北部的国家博物馆去年9月2日一场大火，9成馆藏付之一炬。这座拉丁美洲最大的自然历史及人类学博物馆，收藏超过2000万件文物及53万本藏书。

这座博物馆以古生物学部门超过2万6000个化石的丰富馆藏闻名，当中包括在巴西中部米纳斯吉拉斯（Minas Gerais）发现的恐龙骨架。地懒及剑齿虎等许多生物的标本都在这场大火后消失无踪。

● 威尼斯凤凰剧院（La Fenice）

威尼斯知名歌剧院凤凰剧院1996年遭大火焚毁。这座1792年启用的凤凰剧院，有近乎完美的声学设计，是全球最美、也是史上最知名的歌剧院之一。灾后修缮完成已于2004年重新开放。

两名电工因这场火灾被依过失罪名起诉，最后遭判处6年及7年有期徒刑。

● 巴塞隆纳利塞奥大剧院（Gran Teatre del Liceu）

巴塞隆纳世界知名的利塞奥大剧院是西班牙文化珍宝之一，在1994年遭恶火所毁。这座拥有150年历史的剧院仅留下前厅和音乐厅的马蹄拱，灾后已重建。

● 英国温莎城堡（Windsor Castle）

位于伦敦西郊的温莎城堡1992年11月20日遭祝融之灾，这座英国女王周末住所的东北区域遭大火烧毁。

经查起火原因是例行维护作业时，聚光灯近距离照射窗帘所致。大火从前皇家教堂（Chapel Royal）窜出，9间房间被烧的面目全非。动员250名消防员，总共花了15小时、抽取超过650万升水量才控制火势。

经过5年的修复，温莎城堡1997年重新对外开放。

● 波士尼亚国家图书馆

波士尼亚19世纪国家图书馆在长达3年半塞拉耶佛（Sarajevo）围城期间，于1992年8月25日至26日遭塞尔维亚军队炮火摧毁。图书馆火灾前保存大约200万本藏书、老旧剧本、照片及文献，但仅约10%馆藏被救出。

由欧洲联盟（EU）资助的重建工作于1996年展开，新图书馆于2014年落成启用。

● 日内瓦大剧院（Grand Theatre）

19世纪建造的瑞士日内瓦大剧院，在1951年准备华格纳（Richard Wagner）歌剧「女武神」（The Valkyrie）演出时，遭烈火烧毁，已于1962年重新开放。

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