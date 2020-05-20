此内容发布于2020年5月21日 上午12:05

（法新社哥本哈根20日电） 瑞典公共卫生局（Public Health Agency）今天表示，斯德哥尔摩有超过20%民众据信已有新型冠状病毒抗体。

瑞典公共卫生局仍在进行的研究显示，在斯德哥尔摩随机挑选的样本中，有7.3%在4月最后一周验出有抗体。

瑞典公共卫生局发表声明说：「这些数据反映4月初的疫情状况，因为人体的免疫系统需要好几周才会发展出抗体。」

在记者会上被问到抗体检测时，瑞典流行病学家蒂格内尔（Anders Tegnell）说，他认为斯德哥尔摩迄今已有「略超过20%」的民众可能感染病毒。

瑞典今天通报确诊病例累计3万1523例，斯德哥尔摩是重灾区，占了超过1/3，全境死亡病例为3831例。

这项研究分析了1104个样本。

在瑞典其他地区，验出抗体反应的人数更低，南部为4.2%，第二大城哥特堡（Goteborg）附近地区为3.7% 。

研究结果也显示，20到64岁的感染率较高，有6.7% 有抗体，而65岁以上民众只有2.7%有抗体。

同时，0到19岁民众约有4.7%有抗体，蒂格内尔说，这反映「我们一直再说的情况，即没有看到病毒大规模扩散」。

瑞典没有实施如欧洲各国的封锁措施，但敦促民众遵守卫生与社交距离建议并自我约束，这样的作法遭到国内外批评，尤其是瑞典的死亡病例远超过北欧邻国，而那些国家都实施了更严格的防疫措施。

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