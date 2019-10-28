此内容发布于2019年10月28日 下午10:35

（法新社华盛顿28日电） 民主党资深幕僚表示，美国联邦众议院将于31日进行第一次正式表决，替总统川普弹劾调查工作下一阶段铺路，包括即将举行的公听会。

这代表民主党人的一种策略转变，他们数周来一直坚称不需全体众院表决授权，即可继续针对川普与乌克兰的往来展开弹劾调查。这项主张激怒共和党人，痛批这项程序并不公平。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）告知她所属民主党同僚这项计画后，一名幕僚今天告诉法新社，相关措施将「替调查工作下一阶段铺路」。

川普和共和党人士批评，未经全院投票的弹劾程序欠缺授权正当性。民主党这一步似在反驳上述论述。

裴洛西致函国会议员说：「我们本周将向全院提出一项决议，以确认委员会当前正在持续进行的调查，是这项弹劾调查的一部分。」

有鉴于在435席的众议院中，有228名民主党人表态支持弹劾或弹劾调查，因此这项表决可望在民主党掌控的众议院顺利过关。

她还说，这起决议「将替开放给美国民众的听证会建立相关程序…授权披露证词文本、概述向司法委员会移交证据的架构，以利司法委员会衡量可能的弹劾条款」。

截至目前，在为期一个月的调查过程中，所有证人皆是秘密作证，引发共和党人大肆抨击调查程序遮遮掩掩且非法。

因此裴洛西说，这项决议案也「将为总统和他的顾问团提供正当法律程序」，而这正是共和党人再三强调被民主党人忽略的部分。

裴洛西说：「我们采取此一举措，是为了消除任何有关川普政府是否可能还握有文件的疑虑，还有预防川普妨碍证人作证、无视正式授权的传票不出庭或继续阻碍众议院进行弹劾调查。」

白宫新闻秘书葛里向（Stephanie Grisham）说，裴洛西「终于承认美国人早就知道的事情，即民主党正在进行一项未获授权的弹劾程序，还拒绝向总统提供正当法律程序，而他们关起门取得见不得光的秘密证词，也是完全违法的行径」。

川普转推众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）的推文说：「（他们）今天回过头来做这件事情，就是承认这项程序从一开始就被搞砸了。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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