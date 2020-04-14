此内容发布于2020年4月14日 上午4:35

（法新社纽约14日电） 2019冠状病毒疾病疫情中，各种让人不安的标题、恐怖的统计数据、高度不确定性令人心浮动。全球民众似乎期望透过听到好消息帮自己打起精神，谷歌搜寻「好消息」的次数因此激增5倍。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）去年底爆发后，已夺走全球超过12万条人命。法新社报导，一些专门提供好消息的网站流量在近几周攀升，从年初开始，用谷歌（Google）搜寻「好消息」的次数也成长5倍。

美国网路报纸「好消息网」（Good News Network）成立于1990年代晚期，创办人兼编辑魏斯科布利（Geri Weis-Corbley）表示，好消息网上个月流量成长3倍，逾1000万人次造访。

她表示：「民众提供自己街坊邻居、居住的城市和州所发生正向且激励人心事件的连结给我们，因此我们有好多好消息要传递。」而911恐怖攻击事件、10年前的全球金融危机也出现类似的现象。

其他的新闻网站例如卫报（Guardian）、福斯新闻（Fox News）、哈芬登邮报（HuffPost）、MSN、雅虎（Yahoo）自己也有网页刊登振奋人心的故事。

美国有线电视新闻网（CNN）一名发言人称，CNN去年设立的「好东西」（The Good Stuff）专页，过去一个月的订阅数也增加50%。

这名发言人表示：「我们的编辑团队发现读者对能让他们莞尔的故事的兴趣日益增加，像是有趣的发现、平民英雄、鼓舞人心的进展、世界上发生的好事情等。」

美国密西根大学社会研究所教授索罗卡（Stuart Soroka）说，人类习惯于藉由更关注负面新闻，因为这可以强迫自己改变行为。但如果在危机中，民众就会寻找最边陲、不符合预期的事，这或许说明民众现在喜欢正能量新闻的原因。

堪萨斯大学（University of Kansas）媒体参与中心教授穆迪曼（Ashley Muddiman）说，正面的新闻是帮助民众应对困境的方法之一。

穆迪曼表示，大量研究指出，当过于害怕或事情太过负面，民众可能会干脆举双手投降，而非试图做点什么或继续认真生活。

他说，民众想要看到解决方法，以及想要看到人们一起努力寻求解决方法，而不是唇枪舌战，这是为何在疫情之下，好消息受欢迎之故。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

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