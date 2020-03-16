（法新社华盛顿16日综合外电报导）武汉肺炎疫情在全球迅速升温，引发恐慌性购买，愈来愈多消费者疯抢民生用品，心理学家认为，疫情让人不知所措，而满足掌控欲的「疯买」行为成了人们的定心丸。

法新社报导，从美国、法国到澳洲超市，原本摆着卫生纸的架上空空如也。专家表示，这种抢购行为涉及「赛局理论」，假如每个人仅购买自己所需，就不会出现物资短缺现象。倘若某些人开始恐慌性购买，最理想的策略就是跟风，以确保自己手边有绰绰有余的库存。

然而，这并不能完全解释疫情引发「卫生纸之乱」的原因。卫生纸既无法让人免受病毒感染，也没见到消费者如疯抢卫生纸般地囤积罐头食品等重要物资，因此显然还有其他层面可探讨。

●视觉冲击与社群媒体推波助澜

「大流行病心理学」（The Psychology of Pandemics）作者泰勒（Steven Taylor）说：「我认为，这样的场景在社群媒体流传的戏剧性画面中可能特别显眼，因为抢购现象显而易见，卫生纸包装又与其他商品不同，买到让人觉得有安心感。」

这位英属哥伦比亚大学（University of British Columbia）的精神病学教授说：「人们认为自己必须做点什么，让自己和家人获得安全，因为除了洗手和自我隔离，大家还能做什么？」

●心理作用

泰勒提出的另一项理论则是基于演化角度，我们会回避令人反感的事物，而这种心情会在人们感受到染病风险时加剧。

英国广播公司（BBC）报导，泰勒指出这种心理作用是损失规避（loss aversion），一种不想错过的概念。他说：「输了100元比赢了100元更令人难受。如果我们之后发现需要卫生纸，而在我们有机会买到时没有出手，我们真的会觉得很糟。」

「因此，我认为这是他们锁定卫生纸的原因之一，因为这是规避厌恶感受的方式。」

●满足掌控欲

经济学家也认为，人们可能偏好将相对容易解决的小风险降为零，胜过付出更多代价降低更多大风险，这就是所谓的零风险偏误（Zero-risk Bias）。

英国东安格利亚大学（University of East Anglia）卫生经济学家包凯利（Farasat Bokhari）说：「我的猜测是人们希望在有限预算下满足掌控欲。」

他说：「于是我们选择购买一些能够囤积的便宜物品，内心想着总有一天会派上用场。」

价格较昂贵且有必要囤货的物品或许是防腐食品，但是，如果不爱吃冷冻餐点、罐头食品和拉面，假使最糟糕的事情没有发生，最终可能得为被扔掉的东西支付大笔帐单。

泰勒说，我们如今见到的许多行为，过去也曾出现在大流行病爆发时期，包括1918年的「西班牙流感」（Spanish Flu）。这波疫情导致近70万美国人丧命，惊慌失措的人们当时也曾涌入商店和药局抢购物资。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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