此内容发布于2020年3月16日 下午11:35

（法新社纽约16日电） 美国银行业自2008年金融危机后就饱受讥讽，现在2019冠状病毒疾病带来经济冲击，正好给了美国大型银行一个从大众心里赢回分数的机会。

美国银行业于2008年获得联邦政府纾困，如今资金充裕，有机会在经济的大规模艰困时刻，挽救自身形象。

米谢特金融服务公司（Meeschaert Financial Services）的佛洛凯（Gregori Volokhine）表示；「银行现在将尽最大努力；2008年时，每个人都因次级贷款危机而怪罪银行。」

银行可以替即将到期的抵押付款提供时间余裕，或针对脆弱的企业拨出一些资金。

西雅图向来是美国西北岸的科技中心，现在因俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而成为鬼城，当地的WaFd银行（WaFd Bank）针对小型企业推出「生命线」方案，包括信用贷款最高额度20万美元、企业无息90天。

针对因疫情而损失10%收入的客户，这家银行还提供信用贷款最高额度3万美元。

WaFd银行执行长贝尔多（Brent Beardall）表示：「企业已在艰难求生，而我们左邻右舍为了遵守公卫指令、避免人群聚集而限制购物和上馆子。我们希望提供一条生命线给受到波及的企业老板，帮助他们度过危机。」

美国最大的8家银行宣布，将暂停股票回购，以保留资金，用来扩大贷款给因经济衰退而受打击的家庭及企业。

代表美国大型金融服务机构的「金融服务论坛」（Financial Services Forum）昨天表示：「2019冠状病毒疾病大流行对全世界及全球经济来说，是前所未见的挑战；美国最大的银行无疑有能力、也有义务支持客户、委托人和国家。」

金融服务论坛声明表示，目标是透过借款及其他服务，为个人、小型企业及更广泛的经济提供最大限度的支持。

金融服务论坛成员包括摩根大通集团（JPMorgan Chase）、花旗集团（Citigroup）、美国银行（Bank of America）等金融机构，过去10年间，累积了超过9140亿美元的资本缓冲。

政府为防疫而下令关闭学校、办公室及商店，经济活动萎缩，预料失业率将升高，大小企业都将面临现金压力。

美国最大出口企业、飞机制造商波音公司（Boeing）的737 MAX客机因涉及重大事故，去年全球停飞，今年又遇疫情造成航空业危机，2月申贷约140亿美元银行贷款。

但较小型的企业，如餐厅、咖啡馆和零售商，眼见市场需求猝不及防地滑落，被视为特别脆弱的一群。

信贷研究机构CreditSights的罗森塔尔（Jesse Rosenthal）说：「我们认为银行业已经准备好，愿意、也有能力支援企业信贷需求暴增的情况。」（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

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