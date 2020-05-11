此内容发布于2020年5月12日 上午1:50

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天说，尽管副总统彭斯的病毒检测结果呈阴性，自己仍可能与他保持距离；此外，白宫下令所有人进入西厢办公室必须戴口罩，但川普依然坚持己见，说不戴就不戴。

川普也暗示，彭斯（Mike Pence）在他的新闻秘书确诊染疫后，已展开自主隔离。

询及是否考虑与彭斯保持距离时，川普在白宫告诉记者，「我会说，他和我将讨论这个问题」。

川普说，「我们可能会在隔离期间进行讨论」，还说他「自那时起就没见过」彭斯。他说：「我们可以在电话中讨论。」

「他的检测结果为阴性，但我们必须了解，他与许多人接触过。」

彭斯幕僚米勒（Katie Miller）日前接受2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检呈阳性反应，她的丈夫是川普的高阶政策顾问，引发病毒可能在白宫最核心圈传播的疑虑。

除此之外，担任川普随扈的一名美军人员也确诊染疫。

美国政府官员证实，白宫已指示所有人员进入西厢（West Wing）办公室必须戴口罩，也要保持社交距离，除非是在自己座位上办公时。西厢是川普政府日常运转中枢。

川普随扈和彭斯的新闻秘书相继确诊后，白宫压力与日俱增，不过现年73岁的川普今天表示，他不认为这些确诊病例代表白宫系统已经崩溃。

川普说，「我不觉得有任何脆弱感」，还说他认为情况控制得「非常好」。

川普始终坚持自己不戴口罩，公开露面时也没戴过，不过他说，上周造访亚利桑那州口罩工厂时，私下试戴过几个。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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