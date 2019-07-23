此内容发布于2019年7月23日 上午4:20

（法新社华盛顿22日电） 美国国务院今天表示，和平特使哈里札德将先后前往阿富汗与卡达，重启与民兵组织塔利班（Taliban）的和谈，并期望达成协议，以结束美国在阿富汗长达18年的军事干预。

国务院声明指出，哈里札德（Zalmay Khalilzad）今天启程前往阿富汗，任务将持续至8月1日。本次谈判是「美国为促进和平进程，以终结阿富汗冲突所做整体努力的一部分」。

声明提到，哈里札德将在阿富汗首都喀布尔（Kabul），与阿国政府讨论「和平进程的下一步，包括确认能参与阿富汗国内协商的国家协商团队」。

然而，塔利班拒绝直接与阿富汗政府谈判，因此能否筹组这样的协商团队会是令人担心的问题。

声明还说，出访阿富汗后，哈里札德将前往卡达首都杜哈（Doha），「他将重启与塔利班的谈判」。

美国政府希望，在今年9月底举行的阿富汗总统大选之前，能与塔利班达成政治协议。

2001年911恐怖攻击发生后，美国主导的联军在年底挥军阿富汗推翻塔利班政权，而后各国部队长期驻军阿富汗。这次谈判若能出现突破，将能为国际部队撤军一事铺路。

过去一年以来，美国谈判代表已经跟塔利班进行多次会谈，最近一次是今年7月9日于杜哈举行的和谈。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题