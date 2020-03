(法新社华盛顿18日电) 今天出版的研究报告显示,武汉肺炎病毒可以在塑胶和不锈钢等物体表面生存数天,空气中则是数小时。但批评者质疑美国政府赞助的这项研究夸大病毒透过空气传播的威胁。

科学家发现造成2019年冠状病毒疾病(COVID-19,武汉肺炎)的病毒,在体外的生存能力与导致严重急性呼吸道症候群(SARS)的病毒相似。

这意味没有症状者之间的大幅度传播等其他因素,可能是造成武汉肺炎目前大流行程度远大于2002到2003年SARS疫情的原因。

这篇论文发表在新英格兰医学期刊(New England Journal of Medicine, NEJM)上,由美国疾病管制暨预防中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)、加州大学洛杉矶分校(UCLA)及普林斯顿大学(Princeton University)的科学家执行研究。

研究中显示,武汉肺炎病毒在铜质物体表面经过4小时仍可检测出来,在塑胶和不锈钢表面可检测的时间长达2至3天,在纸板上可检测时间也达24小时。

研究小组使用喷雾器模拟人咳嗽或打喷嚏的情况,发现病毒变成飞沫微粒(aerosol),飞沫微粒的颗粒会悬浮在空气中,经过接近3小时仍可以检测出病毒。

这项研究上周首先在一个医学网站上公布,随后进行同侪审查,引起广泛关注,包括一些科学家批评这项研究可能夸大空气传播的威胁。

一般认为武汉肺炎病毒是透过呼吸道飞沫传播,在患者咳嗽或打喷嚏后,病毒仅能存活几秒钟。

批评者质疑喷雾器是否能正确模仿人类的咳嗽或打喷嚏。

话虽如此,还是有其他证据显示,在很少数的情况下,武汉肺炎病毒可以变成飞沫微粒。(译者:林沂锋/核稿:林治平)

