(法新社华盛顿22日电) 根据晚间公布的完整试验结果显示,抗病毒药物瑞德西韦可缩短新型冠状病毒患者康复的时间。3周前美国顶级传染病专家曾说,研究显示,瑞德西韦具有「明显的」疗效。

美国国家过敏与传染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIAID)就瑞德西韦(Remdesivir)疗效所做的完整研究结果,刊载于执牛耳的美国临床医学刊物「新英格兰医学期刊」(New England Journal of Medicine)。

继日本之后,美国于5月1日授权医疗院所可紧急使用瑞德西韦,与此同时,欧盟正在考虑跟进。

研究发现,一项针对10国超过1000名患者的临床试验显示,相较于安慰剂,连续10天静脉注射瑞德西韦,感染2019冠状病毒疾病(COVID-19)而住院的患者更能加速复原。

4月29日,国家过敏与传染病研究院院长佛奇(Anthony Fauci)表示,初步证实,瑞德西韦在缩短康复时间方面,具有明确、显着和积极的效果。佛奇已成为美国政府因应疫情受到信赖的代表。

美国国家卫生研究院(National Institutes of Health)今天则在官网发表声明说,研究人员发现「瑞德西韦对于需要氧气疗法的重症患者最有疗效」。美国国家过敏与传染病研究院隶属于美国国家卫生研究院。

