此内容发布于2019年6月26日 下午11:35

（法新社华盛顿26日电） 萨尔瓦多男子马蒂内兹（Oscar Alberto Martinez Ramirez）与女儿安吉（Angie Valeria）在美墨边界河流溺毙的照片震惊世界，让美国民主党怒声谴责总统川普的移民政策。

25岁的马蒂内兹23日带着24个月大的女儿安吉，试图横渡美墨边界格兰河（Rio Grande）到美国国土，却不幸命丧泥泞河岸。

马蒂内兹的母亲拉米雷斯（Rosa Ramirez）在萨国首都家中表示：「他们只想到达美国…抱着这样的美国梦。」

曾任美国副总统的民主党2020年总统参选人拜登（Joe Biden）称这张照片「摧心裂肝」。他说：「我们回应川普政府待移民家庭及儿童之道的方式，会受历史评断，我们不能沉默以对。」

另一名角逐白宫大位的民主党参选人佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）说这张照片「令人震惊」。他说：「这只是诸多另人痛苦案例的其中一起，证明了川普政策对基本人性的鲁莽漠视。」

川普则试图透过责怪民主党国会议员进行反击，他表示：「如果我们具备民主党不让我们拥有的正确法律，这些人就不会过来，他们不会姑且一试。」

川普告诉记者：「他们（民主党）想要开放边界，而开放边界代表犯罪丛生，代表有人淹死在河中。」

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