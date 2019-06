(法新社华盛顿25日电) 美军无人机向来在对抗塔利班(Taliban)与伊斯兰国(IS)这类冲突时扮演重要工具。但一架美军「全球之鹰」无人机遭伊朗击落,凸显无人机在面对拥有尖端武器敌人时的局限。

无人机能不让美国军人陷入险境、可待在空中超过一天,执行更长的侦察任务,因此深获青睐。但无人机易遭防空设备攻击、操作费用通常较高,被打下的无人机还恐导致敏感硬体落入敌人之手。

布鲁金斯研究所(Brookings Institution)外交政策研究主任兼资深研究员欧汉伦(Michael O'Hanlon)认为,美军无人机「通常不具匿踪性,也不以气动外型着称」。

他说:「当像RQ-4这类无人机对他国领土或其他设备进行监控任务时,无论何时何地,对方先进的防空系统都有绝佳机会将之击落。」RQ-4即伊朗上周在具战略重要性的荷莫兹海峡所击落美军「全球之鹰」(Global Hawk)无人机的型号。

巴德学院无人机研究中心(Center for the Study of the Drone at Bard College)主任之一的迈可(Arthur Holland Michel)说:「一般而言,在设计这些无人机时,设计人员大多没有将飞入具争议的空域纳入考量。」

他说:「回顾RQ-4的操作历史,便可得知大体上都会避开无胜算的空域环境。」

迈可指出,掠夺者(Predator)无人机在巴尔干半岛与伊拉克都有遭击落的纪录,一架RQ-170匿踪无人机也曾在2011年失联,后来德黑兰当局声称他们拿这架无人机打造出伊朗版的匿踪无人机。

不过迈可认为「在反恐与打击叛军型态的任务上,美国无人机已经证明自身『至关重要』的价值」。

美军使用无人机搜集情报、监控敌人部队,并在伊拉克与阿富汗等地观察即时展开的战争与突击行动。迈可说:「长时间持续追踪个人或移动的目标上,这些无人机的确展现出价值。」

